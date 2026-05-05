■MLB エンゼルスーホワイトソックス（日本時間5日、エンゼル・スタジアム）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのエンゼルス戦に“2番・一塁”で先発出場。4回第3打席で3試合ぶりとなる今季14号本塁打を放った。この日、A.ジャッジ（33、ヤンキース）が2試合連続の14号を放ち抜かれたが、すぐに追いついた。これで打点も28打点となり、リーグトップのJ.アランダ（27、レイズ）に追いついた。

2試合連続ノーヒットの村上、エンゼルスの先発は今季5勝、防御率0.84のJ.ソリアーノ（27）、前回4月29日の対戦では3打席3三振と完璧に抑えられた。リベンジとなった1回の第1打席は四球、2回の第2打席はセカンドゴロ。

そして、4回の第3打席、振り抜いた打球はスタンドに飛び込む豪快アーチに。村上は打球方向を見つめ、本塁打を確信するとゆっくりとダイヤモンドを1周した。打点も28打点目となり、リーグトップのアランダ並び、ホームラン・打点の“二冠王”となった。

村上は3試合ぶりの14号で再びトップタイ、この日、ジャッジが2戦連発の14号で、離されたがすぐに追いつきトップに並んだ。2018年、ルーキーだった大谷翔平（31）は8月25日に14号と、村上は3か月以上早い。この1発で大谷がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まであと8本に迫った。