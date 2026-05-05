「永遠に大好き」中川翔子、誕生日＆歌手活動20周年を報告！ 「美貌が上がった」「ずっと魅力をキープしてる」
タレントの中川翔子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。誕生日＆歌手活動20周年を報告しました。
【写真】中川翔子、誕生日＆歌手活動20周年！
中川さんは「誕生日5/5！ これからもなかよくしてね いつもありがとうございます」と続け、同日に誕生日と歌手活動20周年を迎えたことを報告しました。
この投稿にコメントでは「誕生日おめでとうございます」「歌手活動20周年おめでとう」「永遠に翔子ちゃん大好き」「レベルアップおめでとう」「しょこたんは美貌が上がった」「ずっと魅力をキープしているのが素晴らしいです」「めちゃくちゃ可愛い」「応援し続け､もう18年が経ちました」と祝福の声が寄せられています。
しっかり睡眠とります！ あした品川でお会いしましょう！」とファンへの感謝の気持ちと東京・品川で開催されるライブへの意気込みを続けました。
(文:福島 ゆき)
【写真】中川翔子、誕生日＆歌手活動20周年！
「しようこは レベルが あがった！」中川さんは「しようこは レベルが あがった！ HPが あがった！ MPが あがった！ すばやさが さがった！ えがおが ふえた！ しょこたん歌手活動20周年 これからもぼうけんはつづく！」とつづり、1枚の写真を投稿。額に「LVUP」という文字が入ったアップ写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「誕生日おめでとうございます」「歌手活動20周年おめでとう」「永遠に翔子ちゃん大好き」「レベルアップおめでとう」「しょこたんは美貌が上がった」「ずっと魅力をキープしているのが素晴らしいです」「めちゃくちゃ可愛い」「応援し続け､もう18年が経ちました」と祝福の声が寄せられています。
「5/5 バースデーライブ本番！」4日の投稿では、「いよいよ明日は5/5 バースデーライブ本番！」とつづり、「ありがたすぎて涙がでます 20周年まで歌い続けられたの奇跡 何度も立ち止まったり転んだり失敗したり ましてや双子が生まれて初めてのバースデーライブ だけど歌える未来まで応援してくれたみなさまに 全力全開ステージで歌えるよう今夜は
しっかり睡眠とります！ あした品川でお会いしましょう！」とファンへの感謝の気持ちと東京・品川で開催されるライブへの意気込みを続けました。
(文:福島 ゆき)