夫婦で飲みに行っていた分を子どもたちとのマクドナルドに。44歳女性が物価高でも「削りたくない」もの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼福島県在住44歳女性世帯、1カ月の出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：サービス業
・世帯年収：650万円
・貯蓄：400万円
・住宅ローン：8万円
・間取り：4SLDK
・食費：16万円
・交際費：2万円
・電気代：5000円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・車の維持費：1万5000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「アイスクリーム、ジュース、季節ごとの洋服、コンビニのごはんです。主に食品の値上げがすごいので、成長期の子どもの栄養をメインに出費できるよう、全体の食費を少しでも抑えるために嗜好品を中心に減らしています」
女性は、ジュースの代わりに家にある炭酸メーカーで好みのドリンクを作るようにしているそう。
また、「食後のアイスクリームタイムをお茶タイムに変更して、暖かい麦茶を飲むようになりました」と、食生活で工夫を凝らしている状況がうかがえます。
「夫婦で飲みに行くことです。食費の高騰で生活費が厳しくなってきたので、夫婦で飲みに行っていた分を子どもたちとのマクドナルドやラーメン屋さんでの食費にあてています」
お金のやりくりの苦労が垣間見えます。
「好きなお菓子や菓子パンを手に取るけれど、値段を見て冷静になり棚に戻すことがよくあります」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「チーズ、ヨーグルト、納豆、フルーツ、野菜、肉、魚のための出費」だけは削りたくないといいます。
「子どもの体を形成するのに必要なものなので、加工肉ではなく生肉を、野菜やフルーツは季節のものを食べさせてあげたいです」
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「嗜好品を中心に減らしています」今回紹介するのは、福島県に住む44歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：サービス業
・世帯年収：650万円
・貯蓄：400万円
・住宅ローン：8万円
・間取り：4SLDK
・食費：16万円
・交際費：2万円
・電気代：5000円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・車の維持費：1万5000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「アイスクリーム、ジュース、季節ごとの洋服、コンビニのごはんです。主に食品の値上げがすごいので、成長期の子どもの栄養をメインに出費できるよう、全体の食費を少しでも抑えるために嗜好品を中心に減らしています」
女性は、ジュースの代わりに家にある炭酸メーカーで好みのドリンクを作るようにしているそう。
また、「食後のアイスクリームタイムをお茶タイムに変更して、暖かい麦茶を飲むようになりました」と、食生活で工夫を凝らしている状況がうかがえます。
食費の高騰で生活費が厳しく……女性はジュースなどのほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「夫婦で飲みに行くことです。食費の高騰で生活費が厳しくなってきたので、夫婦で飲みに行っていた分を子どもたちとのマクドナルドやラーメン屋さんでの食費にあてています」
お金のやりくりの苦労が垣間見えます。
「値段を見て冷静になり棚に戻すことがよくあります」また最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「好きなお菓子や菓子パンを手に取るけれど、値段を見て冷静になり棚に戻すことがよくあります」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「チーズ、ヨーグルト、納豆、フルーツ、野菜、肉、魚のための出費」だけは削りたくないといいます。
「子どもの体を形成するのに必要なものなので、加工肉ではなく生肉を、野菜やフルーツは季節のものを食べさせてあげたいです」
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)