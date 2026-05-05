ゴールデンウイーク後半、5日も各地で混雑が続いています。

5日午前、東京駅の新幹線のホームではスーツケースなど大きな荷物を持った人が行き交いました。

岐阜に行った中学生

「いとことかおばあちゃんと一緒に温泉行ってみんなでわいわいしながら、ゆっくり楽しみました」

名古屋に旅行した家族

「名古屋城に行った」

「金のしゃちほこがきれいだった」

「お城が大きくてびっくりした」

JR各社の新幹線などは5日が上りのピークで、東海道・山陽新幹線は午後は、ほぼ満席となっています。

また、羽田空港では海外で連休を楽しんだ人の姿もありました。

ベトナムから帰国

「ホテル行ってプール入ったり遊園地行ったりした」

「フライドポテトおいしかった」

オランダなどから帰国

「オランダとベルギー、コペンハーゲンに。旅に行くとリフレッシュできますよね」

国際線は、ANAは5日に海外を出発する便が、JALは5日に日本に到着する便がピークとなっています。

高速道路は午後に上り線の渋滞が予測されていて、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に40キロ、東北自動車道・加須インターチェンジ付近を先頭に35キロ、中央自動車道・小仏トンネル付近を先頭に25キロなどとなっています。