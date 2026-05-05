92歳・黒柳徹子、H&Mで入店1秒で即決→51点爆買い 総額を大公開「スカッとします！」「夢のような動画」
俳優でタレントの黒柳徹子（92）が、5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。渋谷のH&Mで爆買いする様子が公開された。
【動画】「買おうよ！」H&Mで即決していく黒柳徹子、51点爆買いした総額を公開
黒柳は「【入店1秒で即買い!?】徹子がH&Mで春夏アイテムを爆買い！」と題した動画で、渋谷のH&Mに来店。今回で7回目の来店となる。
入店して1秒で刺繍の入った白いパンツを見ると「このズボンいいな〜、買おうよ！」と即決し、一切悩む様子を見せずに、気に入った商品を次々と買い物カゴへ投入していく。
洋服以外にもアクセサリーやメイクブラシなど、気に入った商品を次々と購入し「かわいい。すごいねいろんなものがあって」と楽しむ様子を見せ、スピード感あるショッピングを披露している。
店内の2階へ移動すると、毎回恒例の“チーム徹子”が総動員で店内を回り、椅子に座って休憩中の黒柳のもとへピックアップした商品を次々持って行き、「いいね」「これかわいいね」「徹子の部屋で着る」と迷わず即買いする様子を見せていた。
入店から1時間で、黒柳が即決した商品の購入数は合計51点、総額20万5949円。今までで2番目に多い結果だと明かしている。
この動画のコメント欄には「決断が速くて、すばらしい。ぐずぐず迷わない、スカッとします！」「夢のような動画で大好きです」「このお買い物シリーズ大好きです！徹子さんの“可愛い”が大好きです！」「楽しそうにお買い物する徹子さん見れて幸せです」など、さまざまな反響が寄せられていた。
【動画】「買おうよ！」H&Mで即決していく黒柳徹子、51点爆買いした総額を公開
黒柳は「【入店1秒で即買い!?】徹子がH&Mで春夏アイテムを爆買い！」と題した動画で、渋谷のH&Mに来店。今回で7回目の来店となる。
入店して1秒で刺繍の入った白いパンツを見ると「このズボンいいな〜、買おうよ！」と即決し、一切悩む様子を見せずに、気に入った商品を次々と買い物カゴへ投入していく。
店内の2階へ移動すると、毎回恒例の“チーム徹子”が総動員で店内を回り、椅子に座って休憩中の黒柳のもとへピックアップした商品を次々持って行き、「いいね」「これかわいいね」「徹子の部屋で着る」と迷わず即買いする様子を見せていた。
入店から1時間で、黒柳が即決した商品の購入数は合計51点、総額20万5949円。今までで2番目に多い結果だと明かしている。
この動画のコメント欄には「決断が速くて、すばらしい。ぐずぐず迷わない、スカッとします！」「夢のような動画で大好きです」「このお買い物シリーズ大好きです！徹子さんの“可愛い”が大好きです！」「楽しそうにお買い物する徹子さん見れて幸せです」など、さまざまな反響が寄せられていた。