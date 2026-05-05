「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）

ドジャースの山本由伸投手が先発し、６回３失点で３勝目の権利を手にマウンドを降りた。

味方が先制した直後の一回、アルトゥーベのタイムリーと暴投で試合をひっくり返された山本。だが二回以降はしっかりと立ち直った。キレのあるボールをゾーンに投げ込み、球数少なくアウトを積み重ねた。

二回から四回まで打者９人で抑える圧巻の投球。五回にコールに内角のボールを右翼席へ運ばれてしまったが、大量援護をバックにすぐさま切り替え。後続をきっちり打ち取った。

そして六回、先頭のアルバレスをきっちりと三振に仕留めた。次打者のパレデスが放った飛球はマンシーがキャッチしてアウトかと思われたが、天井に当たったためローカルルールでファウルの判定に。その後、フルカウントから安打を許したが、落ち着いて後続を仕留めた。

ベンチに戻るとロバーツ監督が歩み寄り、笑顔でガッチリと握手をかわした。本人も充実の表情を浮かべてプライアー投手コーチと言葉をかわしていた。

山本は開幕から５試合連続でクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）をマーク。前回登板は５回４失点で初めて先発の責任を果たせなかったが、しっかりと役割を果たした。これで今季のＱＳ率は・８５７。ドジャース先発陣の大黒柱として抜群の成績を残している。