◆米大リーグ エンゼルス―ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。４回に３試合ぶりの１４号２ランを放ち、再びメジャートップに立った。現時点でシーズン６４発ペースとした。

２点リードの４回１死一塁で迎えた第３打席だった。試合前の時点で防御率０・８４だった右腕ソリアーノの５球目、外角高めの９８・１マイル（約１５７・９キロ）直球に力負けしなかった。打球速度１０９マイル（約１７５・４キロ）、角度３２度、飛距離４２９フィート（約１３０・８メートル）でセンターの茂みへ。４月２８日（同２９日）の前回対戦で３打席連続三振を喫した難敵を打ち砕き、ホームを踏むとチームメートとお辞儀パフォーマンスを見せた。

２日（同３日）終了時点でメジャー単独トップの１３本塁打。しかし、３日（同４日）の敵地・パドレス戦で２試合続けて４打数無安打に終わり、ジャッジ（ヤンキース）に並ばれていた村上。ジャッジはこの日の本拠地・オリオールズ戦で２戦連発の１４号２ラン。一時は単独トップに浮上していたが、村上がすぐさま追いついた。新人では１９年のＰ・アロンソ（メッツ）以来となる本塁打王も夢ではない勢いだ。

村上は３日（同４日）終了時点でリーグ２位タイの５０三振。豪快な打撃スタイルは時に“課題”として指摘されることもある。だが、この日までに１２発で本塁打王争いの強敵となりそうなアルバレス（アストロズ）はスポーツ報知の取材に対し「彼があのようにホームランを打ち続けていれば、三振の数を気にする人はいないだろう」とエールを送った。まだ１年目。「自分のことをホームランバッターだと思ってます」という背番号５は、自らの強みを最大限に生かしていく。