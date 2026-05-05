広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ「17歳差親子」娘たちとの3ショット公開「口元が似てる」「ママの顔してる」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月4日、自身のInstagramを更新。娘たちとの3ショットを公開し、話題となっている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「すでに美人さん」“17歳差”娘との3ショット
渡辺は「まとまり皆無三姉妹」「＃17歳差親子」とつづり、写真を複数枚投稿。2019年に17歳で出産した長女と、19歳で出産した次女との3ショットを披露した。青地に赤いチェックのラインが入ったセットアップにクリーム色のウィンドブレーカーというお揃いの服装の娘たちと、ニットジャケットにデニムパンツを合わせた渡辺が屋台が並ぶ中でスイーツを楽しむ様子などが公開されている。
この投稿には「ママの顔してる」「口元が似てる」「この若さで2児の母とは」「すでに美人さん」「娘さんたち楽しそう」「めっちゃ可愛いママ」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「すでに美人さん」“17歳差”娘との3ショット
◆渡辺リサ、娘達との“3姉妹”ショット公開
渡辺は「まとまり皆無三姉妹」「＃17歳差親子」とつづり、写真を複数枚投稿。2019年に17歳で出産した長女と、19歳で出産した次女との3ショットを披露した。青地に赤いチェックのラインが入ったセットアップにクリーム色のウィンドブレーカーというお揃いの服装の娘たちと、ニットジャケットにデニムパンツを合わせた渡辺が屋台が並ぶ中でスイーツを楽しむ様子などが公開されている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「ママの顔してる」「口元が似てる」「この若さで2児の母とは」「すでに美人さん」「娘さんたち楽しそう」「めっちゃ可愛いママ」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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