お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が4日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。“クズ芸人”について語った。

この日のテーマは「テレビスタッフ80人が選んだ『どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング』」。テレビ制作スタッフからの信頼の厚い芸人がランキング形式で発表された。

8位にランクインしたのは「さらば青春の光」東ブクロ。スタッフへのアンケートで「いろんな企画に出てもらいましたが、毎度面白くしてくれる。実は麒麟の川島さんのようにMCのトークもツッコミも大喜利もこなせてどんな番組にもハマる芸人」と絶賛されていた。

MCの「ウエストランド」井口浩之、ゲストの「バイきんぐ」小峠英二が否定する中、久保田は「でも、MXでやってるの。（東がMCを務める）『正直サミット』って番組を。ブクロってこんなこと言えるんだみたいな」と前置き。「インフルエンサーとの対談みたいなのでバッと刺したんですよ。“僕たちは芸事してお金もらってる。あなたたちは芸事じゃない形でお金もらってる。その辺についてはどう思うんですか？”って」と振り返った。

「コイツこんなこといえるんやと思って。俺立ったんですけど、中山（功太）も立ってて“オイ！”って」と苦笑い。「でもまあ、刺すこと言えるんですよ」と称賛した。