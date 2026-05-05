

2026年9月、ついに2015年以来11年ぶりとなる「5連休（シルバーウィーク）」がやってきます。原油高にともなう燃油サーチャージ高騰が続くなか、HISは夏・秋の旅行を対象とした超大型セール「SUPER SUMMER SALE! 2026」を2026年5月8日（金）から開催します。

注目は、燃油サーチャージ込みで1万円台という海外ツアーや、総額1億円規模の「ウルトラクーポン」。国内ダイナミックパッケージ20％OFFなど、5連休の争奪戦を有利に進めるコンテンツが目白押しです。「いつ予約すべきか」と悩んでいるなら、このセールが旅行計画を後押ししてくれるかも!?

11年ぶりの大型連休に向けたビッグセール！

2026年のカレンダーにおいて最大のトピックとも言えるのが、9月のシルバーウィークです。実に11年ぶりとなる5連休ということで、早くから旅行を計画している人も多いのではないでしょうか。

HISが5月8日（金）から開催する「SUPER SUMMER SALE! 2026」は、まさにこのシーズンをターゲットにした大型セールです。燃油高の逆風を受けつつも、一人でも多くの方に旅行を楽しんでもらうため、LCC（格安航空会社）を利用したお手頃な商品から高付加価値な商品まで、幅広いラインナップを用意しています。

海外は燃油込みで1万円台から！国内は1万円台前半も

今回のセールで目を引くのは、その価格設定です。海外旅行では燃油サーチャージが旅行代金を押し上げる要因になりがちですが、HISのセール商品には燃油サーチャージが含まれている、あるいはかからない設定のものが多数登場します。

首都圏の主な海外ツアー

例えば、成田発着のソウル3日間ツアーは、燃油サーチャージ込みで1万9,800円（大人1名/2名1室利用）という驚きの価格です。南国リゾートを満喫できるセブ島4日間も成田発着で3万9,800円（燃油込み）と、非常にお得な設定になっています。

関西圏の主な海外ツアー

関西圏からのお出かけなら、関空発着の台北3日間が燃油サーチャージなしで2万4,800円となっています。

首都圏の主な国内ツアー

国内旅行も負けていません。成田発着で札幌ビューホテル大通公園に滞在する札幌2日間は1万2,800円から。福岡市内の厳選ホテルに滞在する福岡2日間は1万4,800円からと、破格の設定になっています。

総額1億円のクーポンやWi-Fi半額も

さらに、国内旅行を対象として、総額1億円・最大20％OFFとなる「ウルトラクーポン」をグループごとに配布。航空券と宿泊を組み合わせるダイナミックパッケージは20％OFF、ホテル・旅館は10％OFF、高速バスや鉄道ツアーは5％OFFの対象となります（総額1億円に達し次第終了）。

また、海外旅行の必需品とも言えるWi-Fiルーターのレンタルは、データ量無制限プランが50％OFFになります（2026年11月30日までの利用開始が対象、一部オプションは対象外）。

発売スケジュールと概要

セール開催期間は、2026年5月8日（金）から6月29日（月）まで。発売開始時間は方面や出発地により異なります。スケジュールをしっかりと確認して、お目当ての商品を予約しましょう。

9:00 関東発着アジア地域ツアー、国内旅行全商品

10:00 関東発着の全商品

13:00 関東発着以外の全商品

※店舗での受付開始時間は各店舗の営業時間に準じます。

この連休を逃すと、次に9月のカレンダーが祝日の並びで5連休になる機会は2032年までありません。大型連休の直前予約は、価格高騰だけでなく「空室なし」の絶望感に直面しがち。11年ぶりのプラチナチケットを手にするために、5月8日のセール開始時刻に合わせてスタンバイ。おトクに素敵な旅へ出かけましょう！

（画像：HIS、ツアー詳細は公式サイトより）

鉄道チャンネル編集部

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