開催：2026.5.5

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 12 - 1 [オリオールズ]

MLBの試合が5日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。

1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 8球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 BAL

3回裏、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 3-0 BAL

6回表、7番 コルトン・カウセル カウント3-1から押し出しの四球でオリオールズ得点 NYY 3-1 BAL

6回裏、ピッチャー シェーン・バズがワイルドピッチでヤンキース得点 NYY 4-1 BAL、8番 ライアン・マクマーン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 5-1 BAL、9番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 6-1 BAL

8回裏、1番 トレント・グリシャム カウント3-2から押し出しの四球でヤンキース得点 NYY 7-1 BAL、2番 アーロン・ジャッジ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 9-1 BAL、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 NYY 11-1 BAL、4番 ジェーソン・ドミンゲス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 12-1 BAL

試合は12対1でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 11:14:11 更新