少しばかり攻めすぎたか。元モーニング娘。の田中れいなが5月1日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。ショートパンツに照準を絞ったカメラワークに「やばくない？」と反応する場面があった。

【映像】際どいアングルに田中れいなもドキドキ

番組冒頭、まずはMCを務める安田大サーカスのクロちゃんが挨拶。そのまま「本日はなんと、この先輩アイドルちゃんが来てくれてますよ！こちら、どうぞ！」と振った。ここで田中は「なんと、田中れいなでーす！」と全力笑顔。スタジオが「いえーい！」「れいにゃー！」などと沸くと、「今日はですね」と切り出し、「ずっと着たかった私のお気に入りコーデを着てきたんで、見てもらっていいですか？」と述べた。

これにクロちゃんが「もちろんです！」と即答。田中はカメラの前で「あんまり、こんなの履いたことなかったんですけど。この水玉の、そんなに広がりすぎてない。でもピタッとしすぎてない…」とショートパンツをアピールすると、次の瞬間、寄りすぎのカメラに気付いた。「なんか、このアングルやばくない？」。この指摘には、スタジオも大爆笑。再びカメラがアップにすると、田中は「わぉ！全然いいよ。別にいいけど」と返しつつ、「これ、絶対にスタイルよく見えるけん。全女子に買ってほしい」と力説した。

過去には、自身がプロデュースした洋服をプロモーションしたことがあった。そんなこともあり、クロちゃんが「これはどこで買えるんですか？」と聞くと、田中は「これは私、全然関係ない」と発言。「今までさ、れいにゃが関係してる服をやってたじゃんか！」とのツッコミが入る中、元気にポーズを決めてお気に入りコーデを再び強調すると、ファンからも「れいなかわいい」「アングルやばいｗｗ」「ドアップ」「動きやすいし可愛いね」などとコメントが殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

