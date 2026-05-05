【40代・50代】くすみが消えて印象アップ。KATE新色でつくる“透けツヤ血色メイク”
年齢を重ねるにつれ、「きちんとメイクしているのに、どこか顔色が冴えない」と違和感を覚えることが増えていませんか？その原因は色の選び方だけでなく、“質感とバランス”のズレにあるかもしれません。機能派ブランド「KATE（ケイト）」の新色は、透け感と血色を重ねる設計で、くすみ印象を自然に整えるアイテム。今回はテクニックに頼らず印象を底上げできる新作３品を厳選して紹介します。
“温度感レッド”で顔色を引き上げる
くすみを手早く整えたいとき、まず見直したいのがリップ。中でも「ケイト リップモンスター クリスタルポッド」は、透けるような発色とツヤ感、そして落ちにくさを兼ね備えたリキッドタイプです。
▲ケイト リップモンスター クリスタルポッド CP04 ￥1,650（税込）※編集部調べ
おすすめは「CP04 夢幻ドロップ」。黄みを含んだアプリコットレッドが、唇に自然な温度感をプラスし、顔全体の印象を明るく見せます。しっかり塗り込むのではなく、軽くなじませる程度でOK。抜け感を残しながら、血色だけを底上げできるのがポイントです。
透けブラウンで“くすまない陰影”をつくる
目元は色を重ねすぎると、かえってくすんで見えやすいパーツ。「ケイト メロウブラウンアイズ」は、重ねても濁らない透け発色で、大人の目元に自然な陰影を与えてくれます。
▲ケイト メロウブラウンアイズ BR-9 ￥1,320（税込）※編集部調べ
「BR-9 ピンクムースブラウン」は、ほんのり血色を含んだやわらかなブラウン。疲れて見えがちな目元に明るさを添えつつ、自然な奥行きをつくります。仕上げにクリアパールを黒目上にだけ点置きすると、立体感とツヤが引き立ち、印象がぼやけません。
眉尻を整えて“ぼやけ顔”を回避
顔全体の印象を引き締めるうえで欠かせないのが眉のバランス。「ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8」は、0.8mmの極細芯で毛流れを１本ずつ描き足せる設計です。
▲ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8 BR-7 ￥1,100（税込）※編集部調べ
「BR-7 ココアブラウン」は、肌になじみやすい温かみのあるカラー。薄くなりがちな眉尻も自然に補えます。小鼻と目尻を結んだ延長線まで描き足すことで、顔の輪郭が整い、全体の印象がクリアに。ほんの少しの調整でも、見え方が大きく変わります。
くすみを隠そうと重ねるのではなく、透け感と血色で整えることが、大人のメイクをアップデートする近道。KATEの新色は、どれもテクニックに頼らずバランスを整えやすい設計です。忙しい朝でも取り入れやすいアイテムで、軽やかに印象アップを狙ってみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問：カネボウ化粧品 0120-518-520＞
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