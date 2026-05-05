くびれが消えた原因は“ねじり不足”？40代からのお腹まわりを引き締める簡単習慣
お腹まわりが重たく見える原因は、“ねじる動きの不足”にある可能性も。なぜなら、体幹の可動域が狭くなると、脇腹の筋肉が使われにくくなり、くびれのラインがぼやけやすくなるからです。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【ロシアンツイスト】。体幹を安定させながら脇腹にアプローチし、すっきりとしたウエスト印象を引き出します。
【STEP１】姿勢をつくる
床に座り、両ひざを立てます。骨盤を軽く立てて背骨を上へ伸ばし、上体を少し後ろへ傾けます。腰が丸まらない位置で止め、体幹で支えるイメージです。両手は胸の前で軽く組みましょう。
【STEP２】左にねじる→右にねじる
▶効かせるコツ
“勢いで動く”より“止めて効かせる”意識が重要です。ねじった位置で一瞬キープすると、脇腹への刺激が高まりやすくなります。また、背骨の長さを保ったまま行うことで、体幹の安定を図りましょう。
お腹をねじる習慣が戻るだけで、お腹まわりの見え方は変わってきます。１日数分でも丁寧に続けることが近道。ぜひ無理のない範囲で取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼くびれが出ない原因は“体側の硬さ”かも？続けるほど“腰まわりが軽くなる”簡単習慣