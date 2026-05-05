馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はエイシンヒカリが勝った２０１５年のエプソムＣを取り上げる。その後、海外Ｇ１を連勝する芦毛のディープインパクト産駒による重賞初勝利だった。

わずか首差でも、強さの際立つ逃走劇だった。エイシンヒカリは好スタートを決めて真っすぐハナへ。後続を引きつける逃げで、１０００メートル通過５９秒２のマイペースに持ち込んだ。鞍上の合図に少し外へよれる場面もあった直線。それでも内を突いたサトノアラジンが迫ると、もうひと伸びして、２連勝で重賞初制覇を果たした。

前走の都大路Ｓに続いて手綱を執った武豊は「レース前、すごく落ち着いていたので、いいレースができると思っていた。道中も右にもたれなかったし、直線も自分で内ラチから外していった感じで、上手に走れていた」。前人未到のＪＲＡ重賞３００勝まであと２とした勝利を、満面の笑みで振り返った。

デビューは３歳の４月と遅かったが、オープン特別までノンストップで無傷の５連勝。２戦目以降は逃げにこだわった。特に前年秋のアイルランドTでは大逃げから直線では大きく膨れ、直線では外ラチ沿いを走る相当な距離ロスがありながらも、押し切るインパクト抜群の内容。芦毛のディープインパクト産駒ということもあり、個性派として注目を集めていた。

武豊と個性派の逃げ馬といえば、１９９０年代後半に圧倒的なスピードでファンを魅了したサイレンススズカが思い浮かぶ。「タイプが違うけどね。今日の感じならコントロールは利くし、競馬の幅が出てきているので、抑える競馬もできそう。まだ１度しか負けていない馬で、まだまだ良くなりそう。秋は大きいところに行きたい」。天才は無限の可能性を感じ取る。サイレンススズカは１１戦目の中山記念で重賞初タイトルを手にしてから、連勝街道をばく進した。

偉大な先輩に続くように、次戦の毎日王冠も逃げ切り。天皇賞・秋こそ控える競馬で９着に終わったが、その後に海外路線へ舵（かじ）を切ってから再び快進撃が始まった。２０１５年末の香港カップ、２０１６年５月の仏イスパーン賞とＧ１・２連勝。イスパーン賞では２着に１０馬身差をつける圧勝で、その名を世界に知らしめた。

その後は勝利がなく、同年末に引退したが、ロンジンワールドベストレースホースランキングで世界１位に輝くなど、国内外で輝きを放った名馬だった。