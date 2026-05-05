英国で権威のある文学賞「国際ブッカー賞」が10周年を記念して実施した読者投票で、韓国人作家・韓江（ハン・ガン）氏の小説『菜食主義者』が「最も好きな受賞作」に選ばれた。

ブッカー賞側は2〜4月にホームページを通じて、2016〜2025年の受賞作10作品を対象に行われた投票で、約1万人の参加者のうち3分の1ほどが韓氏の『菜食主義者』を選んだと4日（現地時間）、明らかにした。

ブッカー賞の国際部門である国際ブッカー賞は、2005年にマン・ブッカー賞の国際部門として出発し、2016年から運営方式と性格を変更した。韓氏は2016年に『菜食主義者』で、翻訳家のデボラ・スミス氏と共に受賞した。

ブッカー賞はこの日投票結果を発表しながら、2023年7月に掲載した韓氏とのインタビューを再び紹介した。当時、韓氏は「2003〜2005年の執筆当時は私にとって辛い時期だった。この小説を書き終えることができるか、作家として生き残れるかさえ分からなかった」とし、「私の作品を異なる文化のより広い読者層に届けてくれた国際ブッカー賞に感謝している」と述べていた。