米国ワシントンD．C．のホワイトハウス近くで4日（現地時間）、大統領警護隊（シークレットサービス、SS）の要員と武装した男が銃撃を交わす事件が発生し、ホワイトハウスが一時閉鎖された。

大統領警護隊によると、事件は米東部時間の同日午後3時30分ごろに発生した。大統領警護隊がX（旧ツイッター）で明らかにした事件現場は、ワシントン記念塔の南東に位置する交差点、15番街ーインディペンデンス・アベニューだ。ホワイトハウスからは徒歩で10分ほどの距離にある。

大統領警護隊のマシュー・クイン副局長は現場での記者会見で、「ホワイトハウスの外郭をパトロールしていた私服要員らが、銃器を所持しているとみられる不審な人物を発見し、制服を着用した要員の支援を要請した」とし、「接触の過程でその人物は一時逃走したが、銃を取り出して我々要員に向けて発砲し、要員は応射して交戦した」と説明した。

クイン副局長は、該当の容疑者が撃たれて病院に搬送されたが、負傷の程度など容態については明らかにしなかった。また、容疑者が撃った銃弾が未成年者1人に当たったが、命に別状はない状態で病院で治療を受けていると伝えた。大統領警護隊の要員側に死傷者はいないことが分かった。

クイン副局長は、今回の事件がドナルド・トランプ大統領を狙った事件である可能性について、「推測はしない。この事件が大統領を狙ったものかどうかは分からない」とし、「だが、我々は（事実を）明らかにする」と述べた。

AP通信によると、当局が今回の事件を調査している間、ホワイトハウスは一時閉鎖され、警護要員は屋外にいたホワイトハウス担当記者にブリーフィング室に入るよう案内した。

トランプ大統領は事件発生直後、ホワイトハウス内で開かれた小規模事業者関連の行事で演説していたが、行事は中断することなく終了した。

最近のワシントンD．C．は、先月25日にトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会（WHCA）の夕食会会場で発生した銃撃および暗殺未遂事件以降、大統領警護隊の警戒任務が強化されるなど、緊張感が高まっている状態だ。