「即、フォローさせて頂きました！」井上尚弥の世紀の一戦を彩った元看護師ラウンドガール、ショートカット美女にネット注目「ダメだよ 選手たちより目立ってしまっては」
井上戦のラウンドガールを務めたあらた唯（左から2番目）（C）産経新聞社
元看護師でタレントのあらた唯が5月2日、自身のインスタグラムを更新。
2日に行われたプロボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ含む「THE DAY」でラウンドガールを務めたことを報告した。
【写真】なんともキュート！ラウンドガールを報告した実際の様子
白いタイトなノースリーブ、赤がポイントとなったワンピースを身にまとい、公開された2枚のカットとともにあらたは「やがて伝説と呼ばれるであろう、この世界タイトルマッチにてラウンドガールを務めさせていただけたこと、感謝です。フルラウンドの試合が続く中、ずっとドキドキが止まりませんでした」「改めまして、ありがとうございました」と関係者、ファンに向けて感謝の気持ちをつづった。
あらたは元看護師出身のモデルということも知られる。
激闘の末に中谷に勝利した井上がマイクを握る後ろに映し出されたとあって、一気に注目が高まった。
SNS上やフォロワーの間からは「配信見て、すぐフォローしました！」「ダメだよ 選手たちより目立っては美し過ぎるよ」「すごく可愛い」「配信観て即フォローさせて頂きました」「神々しい」「キュートで可憐な美女が世紀の一戦を彩りました」と反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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