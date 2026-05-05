「即、フォローさせて頂きました！」井上尚弥の世紀の一戦を彩った元看護師ラウンドガール、ショートカット美女にネット注目「ダメだよ　選手たちより目立ってしまっては」

井上戦のラウンドガールを務めたあらた唯（左から2番目）（C）産経新聞社

元看護師でタレントのあらた唯が5月2日、自身のインスタグラムを更新。

2日に行われたプロボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ含む「THE DAY」でラウンドガールを務めたことを報告した。

【写真】なんともキュート！ラウンドガールを報告した実際の様子

白いタイトなノースリーブ、赤がポイントとなったワンピースを身にまとい、公開された2枚のカットとともにあらたは「やがて伝説と呼ばれるであろう、この世界タイトルマッチにてラウンドガールを務めさせていただけたこと、感謝です。フルラウンドの試合が続く中、ずっとドキドキが止まりませんでした」「改めまして、ありがとうございました」と関係者、ファンに向けて感謝の気持ちをつづった。

あらたは元看護師出身のモデルということも知られる。