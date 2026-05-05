お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が4日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自宅トイレにまつわるエピソードに共演者が悲鳴を上げた。

これまで医療系バラエティー番組などで健康チェックをしてきたクロちゃん。最近出演機会がなく、また過去に大腸ポリープの切除を受けたこともあり、「4年半やってないから、さすがに怖いな」と、今回初めて自費で検査を受けたという。

病院からの指導で、下剤を飲んだあと、便が検査に適した状態になるまで専用アプリでAI判定をすることに。自宅で排便後、指定通り写真を撮ったもののいつまでも適正状態にならず「これじゃダメなのかな」と困惑。試しに便器のみで撮影しても同じ結果となり「トイレが汚いから？」と疑った。

そこでトイレを掃除してみたところ、アプリの判定に変化が。クロちゃんが「トイレがちょっと黒ずんでたみたいで」と説明すると、共演者からは「よっぽど汚いトイレじゃないと、そうはならない」「掃除は？」との声が飛んだ。

するとクロちゃんは「いやまあ、たかみなとかが年に1回来てくれたらやってくれるから」と、親交のある元AKB48でタレントの高橋みなみが掃除してくれることを明かすと、スタジオでは「嫌だ〜」と悲鳴が。

これに「ブルーレットとかも置いてるから」と言い訳するクロちゃんだったが、肝心の検査結果については「ポリープがいっぱいあるかと思ったら、なんとゼロでした」と報告。「皆さんもトイレ掃除はしっかりやってくださいね」と呼びかけていた。