お笑い芸人のＡＭＥＭＩＹＡが４日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、息子を溺愛し過ぎて、千鳥・大悟らから説教を受けた。

この日は「こどもの日」を受け、芸人が子供と一緒に出演。その中でＡＭＥＭＩＹＡは長男と登場し、ＵＦＯキャッチャーに２万円をつぎ込んだ領収書を提出した。

ＡＭＥＭＩＹＡは「ものすごい甘やかしている」と自認するほど、３８歳の時に誕生した息子を溺愛。「欲しいものは全部買っている」「２万円ぐらいは余裕」とまで言うと、息子から「そっちも５０００円ぐらい使ってるじゃん」と反論され、大悟も「甘やかしているのはなんとなく分かりました」と苦笑いだ。

甘やかしてしまう理由について「厳しい家で育った。亭主関白の父、専業主婦の母。何も買ってくれなかった。だから逆にやっちゃう」と説明。先日も息子にねだられたフィギュアをメルカリで発見。「４００円からのオークションで２万円で落札」したといい、パンサー尾形は絶句。「２万円なんか絶対にない。うちはガチャガチャも１回って決めている。自分が泥に飛び込むのが同じぐらいの値段だから」というと、かもめんたる・う大も「ぼくもそういうお金は使いたくないタイプ」と話した。

尾形は「言うことは言って、真っ直ぐ当たれば嫌いになられることはない」と助言するも、ＡＭＥＭＩＹＡは「怒るところがない」。これに大悟は、子どもたちにヘッドフォンを付けさせ、大人の会話が聞こえないようにした上で、ＡＭＥＭＩＹＡの教育は「ダメよね？」と聞き、尾形は「絶対ダメですよ。とんでもなくなりますよ？我慢がないんだから」。う大も「かわいいからこそ、自分が厳しくしないと、どっかで厳しい現実があって、越えられなくなる」と助言。

ＡＭＥＭＩＹＡは「かわいすぎて、呼び捨てもできない。こうたくんって呼ぶ」というと、大悟は「そのかわいさは変じゃない？くんって気を使っている感じがする」というと、ＡＭＥＭＩＹＡは図星をつかれたのか突然「うわぁぁぁぁ！」と絶叫。

大悟は「我慢させることはできます？」と聞くと、ＡＭＥＭＩＹＡは「できるできる」と即答。う大らかはら「早すぎてウソっぽかった」などとツッコまれるも、大悟は息子に「ＵＦＯキャッチャーは１０００円までで我慢できる？」と質問。息子は「うん」と約束していた。