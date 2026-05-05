吉田ジョージさん、56歳で死去 DAIGO「カメラ回ってない所でもうぃっしゅをしてくれたり…」無念の思いつづる
タレントで気象予報士の吉田ジョージさんが3日、亡くなった。56歳だった。所属事務所・オフィスキイワードが4日、発表した。番組で共演したDAIGOは無念の思いをつづった。
【写真】この後まさか…倒れる直前に東海テレビ『スイッチ！』と記念撮影した吉田ジョージさん＆事務所の発表全文
同社は、代表取締役・上田彰氏名義で、SNSで【訃報のお知らせ】と題した文書を発表。「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と発表。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。
続けて「あまりに突然の訃報に 所属タレント・スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります」とし、「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様に 心より御礼申し上げます」と結んだ。
DAIGOは「東海テレビのスイッチ！で気象予報士をされていた吉田ジョージさん。いつもスタジオに行くと、カメラ回ってない所でもうぃっしゅをしてくれたり本当に気さくで温かい素敵な方でした」と悼んだ。
続けて「突然すぎる別れで本当に残念です。心よりご冥福をお祈りいたします。優しさをありがとうございました」と追悼した。
吉田さんは、1970年4月9日生まれ、千葉県出身。気象予報士資格取得し、『スーパーニュース』（東海テレビ）、『ニュースBIZ』（テレビ大阪）などでお天気キャスターを歴任。一方で、お天気漫談にも取り組み、2004年・06年・07年・09年・14年・16年「R-1ぐらんぷり」2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。
【写真】この後まさか…倒れる直前に東海テレビ『スイッチ！』と記念撮影した吉田ジョージさん＆事務所の発表全文
同社は、代表取締役・上田彰氏名義で、SNSで【訃報のお知らせ】と題した文書を発表。「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と発表。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。
DAIGOは「東海テレビのスイッチ！で気象予報士をされていた吉田ジョージさん。いつもスタジオに行くと、カメラ回ってない所でもうぃっしゅをしてくれたり本当に気さくで温かい素敵な方でした」と悼んだ。
続けて「突然すぎる別れで本当に残念です。心よりご冥福をお祈りいたします。優しさをありがとうございました」と追悼した。
吉田さんは、1970年4月9日生まれ、千葉県出身。気象予報士資格取得し、『スーパーニュース』（東海テレビ）、『ニュースBIZ』（テレビ大阪）などでお天気キャスターを歴任。一方で、お天気漫談にも取り組み、2004年・06年・07年・09年・14年・16年「R-1ぐらんぷり」2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。