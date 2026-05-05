中尾明慶「妻から寝室を別にしたいとの申し出が」自宅での寝姿公開「思わず二度見した」「ベッドが大きい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】俳優の中尾明慶が5月3日、自身のInstagramを更新。自身の寝姿を公開した。
【写真】37歳俳優「我が家も同じ」自宅での衝撃的な寝姿
中尾は「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と妻で女優の仲里依紗からの提案を明かし、自宅での寝姿を投稿。2台並べられたベッドの境界線を跨ぐようにダイナミックな体勢で寝る自身の姿を披露し、「これは私が悪いのでしょうか… でも私には記憶がございません」とつづっている。
この投稿は「これは衝撃」「すごすぎる」「ベッドが大きい」「思わず二度見した」「猫ちゃんがこっち見てて癒される」「我が家も同じで共感しかない」と反響を呼んでいる。
中尾と仲は2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳俳優「我が家も同じ」自宅での衝撃的な寝姿
◆中尾明慶、自宅での寝姿披露
中尾は「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と妻で女優の仲里依紗からの提案を明かし、自宅での寝姿を投稿。2台並べられたベッドの境界線を跨ぐようにダイナミックな体勢で寝る自身の姿を披露し、「これは私が悪いのでしょうか… でも私には記憶がございません」とつづっている。
◆中尾明慶の投稿に「これは衝撃」と反響
この投稿は「これは衝撃」「すごすぎる」「ベッドが大きい」「思わず二度見した」「猫ちゃんがこっち見てて癒される」「我が家も同じで共感しかない」と反響を呼んでいる。
中尾と仲は2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】