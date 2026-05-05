◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した敵地・アストロズ戦で先発し、６回９５球を投げて５安打３失点、８奪三振。打線の大量援護にも助けられて３勝目の権利を持って降板した。６回を投げ終えると、ベンチではロバーツ監督やプライアー投手コーチと笑顔で話していた。最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）で、防御率は３・０９となった。

ドジャースは初回に２死走者なしからスミス、Ｔ・ヘルナンデス、タッカーの３連打で先取点を奪い、１点のリードをもらってマウンドに上がった山本。先頭のコレアこそバットを折って二ゴロに打ち取ったが、アルバレスに右前安打、続くパレデスに四球を許して１死一、二塁のピンチを迎えた。ウォーカーは空振り三振で２アウトとしたが、アルテューベに右前適時打を浴びて追いつかれた。さらに２死一、三塁でマシューズの打席で暴投し、リードを許した。

それでもドジャース打線は２回に、チームとして７試合ぶりの本塁打となるソロをフリーランドが放って追いつくと、大谷も四球で出塁。２死一塁からスミスが左翼へ適時二塁打を放って勝ち越した。１点のリードをもらった山本は２回、たった７球で３者凡退に抑えた。３回にはタッカーが４号ソロを放つなど一挙４点を奪って、リードを５点に広げた。

３回は１死からアルバレスに右前安打を許したが、続くパレデスを三ゴロ併殺打。４回はアルテューベ、マシューズから２者連続三振を奪うなど、９球で３者凡退に抑えた。８―２で６点差となった５回は、１死からコールにソロを浴びたが、その後は２者連続三振を奪って勝利投手の権利をつかんだ。６回も安打こそ浴びたが追加点を与えなかった。