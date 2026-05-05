◆米大リーグ ヤンキース１２―１オリオールズ（４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が４日（日本時間５日）、本拠地・オリオールズ戦に「２番・右翼」で先発出場。初回に２戦連発の１４号先制２ランを放ち、現時点で村上宗隆（ホワイトソックス）を抜いてメジャー単独トップに浮上。１１点差がついた９回の守備から退いたが、４打数２安打４打点の大暴れでチームの４連勝に貢献した。

圧巻の一発が生まれたのは０―０の初回無死二塁だった。フルカウントから右腕バズの８球目、ナックルカーブが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１０・６マイル（約１７８キロ）、角度２７度、飛距離４１６フィート（約１２６・８メートル）で右中間の自軍ブルペンに運んだ。８回２死満塁では左前へ２点タイムリー。５月に入って４試合で２発７打点とした。

前日３日（同４日）の同戦では、１―１の３回１死二塁から一時勝ち越しの１３号２ラン。４戦ぶりの一発で村上を捉えていた。ア・リーグ本塁打王争いは、１日（同２日）に村上が１３号３ランを放ってメジャー単独トップに立っていたが、シーズン序盤からアルバレス（アストロズ）らを含めて激しい競争が続いている。

４月２６日（同２７日）の敵地・アストロズ戦で、６回に３４歳の誕生日を自ら祝う１０号ソロを放ったジャッジ。バースデーアーチは１７、２２年に次いで３本目だった。そこから３戦連発と、３４歳になってもメジャー最強打者は最強のまま。シーズン１６２試合に換算すると自己最多（２２年の６２本）を上回る６４発ペース。ルーキーにキングの座は譲らない。