◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが、５打席目まで安打が出ておらず、エンゼルス時代の２０年８月に記録した自己ワーストを更新する２４打席連続無安打となった。５点リードの７回１死一塁で迎えた５打席目は快音を響かせたが、中飛に倒れた。

この日の試合前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。

異例の調整を行ったが、初回先頭の１打席目は三ゴロ。２―２の同点の２回１死走者なしで迎えた２打席目には四球を選び、自己ワーストタイの２１打席連続無安打に。２死後に３番スミスの左中間二塁打で激走。一塁から一気に生還し、勝ち越しのホームを踏んだ。

２点リードの３回１死満塁の好機で迎えた３打席目には、外角９２・２マイルのシンカーはボール球だったが、手を出すと、ボテボテの三ゴロに倒れた。ゲッツー崩れで一塁に残ると、続くフリーマンの右前打に相手の失策も絡み、一気に本塁に生還した。だが、自己ワーストを更新する２２に。５点リードの５回１死一塁で迎えた４打席目は再び四球を選んでいた。