女優・嵐莉菜が２２歳の誕生日を迎えたことを報告した。

３日にインスタグラムを更新し「本日、２２歳になりました！ たくさんのお祝いメッセージ、本当にありがとうございます」とあいさつ。「正直、この１年を振り返ると本当にあっという間で、まだあまり実感はなくて、、でも、それだけ毎日が濃くて、充実した時間を過ごさせていただいていたんだなと、改めて感じています。こうして今の自分がいられるのは、いつも支えてくださる皆さんのおかげです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を述べた。

「２２歳も、自分らしく一歩一歩大切に進みながら、もっと成長していけるように頑張ります！これからも何卒よろしくお願いします！」と意気込み、誕生日ショットをアップ。「最後の方の、パジャマで起きてすぐの写真。毎年、家族が朝にミニケーキを持って、バースデーソングを歌いながら起こしに来てくれるんです。昔から変わらなくて嬉しい」と寝起きの写真も添えられた。

この投稿にファンからは「リナちゃんおめでとう どんどん素敵な女性になってください」「益々美しく」「めっちゃ綺麗です」「まだ２２歳か！すごいですね、目の前には明るい未来しか広がっていない感がすごいです」といったコメントが寄せられている