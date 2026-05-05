３人組コーラスワークバンド「Ｄａｎｎｉｅ Ｍａｙ（ダニー・メイ）」が５日までに、韓国Ｓｐｏｔｉｆｙで、代表曲「未完成婚姻論」が１位を獲得。主要音楽チャートで驚異的な記録を更新し続けている。

「未完成―」はＳＮＳを通じて急速に拡散。韓国のみではなく、日本国内でもバイラルチャート最高９位、ＹｏｕＴｕｂｅの人気ミュージックビデオＴＯＰ１００では３１位（前回５０位から急上昇）を記録している。ＭＶの総再生回数は３００万回を突破し、わずか数日で１００万回近く再生を上積みする注目っぷりとなっている。

さらにＹｏｕＴｕｂｅ Ｍｕｓｉｃの「人気の曲１００」でも５６位にランクイン。Ｓｈａｚａｍチャートでも日本トップの１５７位に初登場するなど、既存のファン層を超えた広がりを見せている。

３日には、国内最大級の野外音楽フェス「ＪＡＰＡＮ ＪＡＭ ２０２６」に出演。集まった数千人の観客を唯一無二のパフォーマンスで圧倒した。さらに、１７日には「ＭＥＴＲＯＣＫ ２０２６（ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ）」への出演も控えており、ライブシーンでも注目度が上昇している。

ライブだけではなく、４日からは渋谷駅中広告（地下・田都ビッグ４）や街頭ビジョン８か所で大規模な広告も展開。５日からはタワーレコード渋谷店３階にて特設展示を開催し、１３日リリースの新曲「ネガティヴジャンキー」を世界最速で先行試聴を解禁する。また、至るところに掲出された広告には、「０５．０９ ａｔ Ｓｈｉｂｕｙａ？ ＢＥ ＲＥＡＤＹ．」という不穏なメッセージが刻まれており、９日に向けてＳＮＳ上では予測不能な展開への期待が高まっている。