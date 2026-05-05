南海キャンディーズ山里亮太（49）が5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。日豪首脳会談で共同声明が発表されたことについてコメントした。

オーストラリアを訪問中の高市早苗首相は4日、アルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物の供給網を強化することなどを盛り込んだ経済安全保障協力に関する共同宣言を発表した。また、このニュースの最後に澁谷善ヘイゼルアナウンサーは「両国は重要鉱物を『経済安全保障関係の中核的な柱』に格上げする共同声明も発表しており、日本企業が参画するレアアースなどの開発案件6つを優先事業に選定した」と伝えた。

山里は「この会談があって、この結果を受けて、燃料がホルムズ海峡の影響があって、どんどん高くなっている問題があって、そこに対するプラスの要素として何があるのか、っていうことと、レアアースは中国との関係があまりよくなくて入ってこなくなるかもということで、そういうとこも解決ぐらいの話し合いなのか、これは会談がどのぐらいの効果なのかこれからあるのかなというのを聞きたいなと思います」と話した。