頭がスッキリして判断力アップ！ “癒し系”ボディケアマシンで日々の疲れにさよなら
ゴルフの疲れはもちろん、日常的な疲労も解消したい……。そんな人におすすめのボディケアマシンを紹介。頭や目の周り、首など、普段なかなか癒せない部位にアプローチできる専用マシンもあるので、ゴールデンウィークはのんびりくつろぎながら自宅でメンテナンスをしてみては？
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JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級を持つ中野なゆに、ボディケアマシンを実際に使ってもらい、使用感を聞いてみた。■顔まわりにアプローチ！ 癒し系ボディケアマシンATEX アテックスアテックスルルド ドライヘッドスパ マドロムーン頭部に巻いてスイッチを押せば、6か所に内蔵されたエアバッグが側頭筋、前頭筋、後頭筋を心地よく刺激してやさしくケア。医学博士監修の「呼吸リズム」を搭載。●カラー／グレー、ピンク●価格／9,900円※健康増進機器認定製品【中野なゆコメント】約280gと軽量でコードレス、しかも静音仕様ながら、スマホの見過ぎなどで疲れた頭部の筋肉をしっかり刺激。ゴルフ前夜のリラックスタイムにぴったりです。DOCTORAIR ドクターエア3Dアイマジック大小7個のエアバッグ内蔵、目元からこめかみまでを心地良い加減で加圧・振動でやさしく刺激し、じんわり温めてケア。クッション性の高いパッドがふんわり密着する。●カラー／ホワイト、ブラック●価格／18,700円※美容・健康家電【中野なゆコメント】加圧、振動、温めの組み合わせで5つのモードがあるうえ、ヒーリングサウンドをオンにもできる癒しアイテム。視界が確保しやすい仕様になっているのもうれしいですね。MYTREX マイトレックスEMS ヒートネック独自の低周波テクノロジー搭載。チクチク感を抑えつつ筋肉の深部までアプローチし、首や肩周辺の血行を促進、コリを緩和｡4つの加熱パッドが首周りを広範囲に温める。●価格／11,660円※管理医療機器【中野なゆコメント】冷えなどから首や肩がこわばって首が張りがちですが、これで首周りをほぐすことで首筋が伸び、アドレスが取りやすくなります。あまりチクチクしないのもいいですね。■中野なゆなかの・なゆ／1999年6月25日生まれ、高知県出身。JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級。JUCOVIA GROUP所属。◇ ◇ ◇何もしないと枯れたまま?→関連記事で【ムラムラしなくなった人は飛距離が落ちる? ゴルフと性欲と男性ホルモンの深〜い関係】を掲載中
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