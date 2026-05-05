“奇跡の39歳”グラドル・戸田れい、第1子出産を報告「こどもの日に出来て良かった」息子を抱きかかえる姿も公開
【モデルプレス＝2026/05/05】グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が5月5日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告した。
【写真】第1子出産の39歳グラドル、生まれたばかりの息子を抱きかかえる姿
戸田は「先日の話にはなりますが 第1子となる男の子を出産しました」と息子の写真とともに報告。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが 49.0cm／3014gの平均的な感じで安心しました 母子共にとても健康です」と明かした。「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたが いつも側で見守ってくださった病院スタッフの皆様には 本当に感謝しかありません たくさんのサポートをありがとうございました」「そしてファンの皆様におかれましても応援のお言葉などたくさんいただき嬉しかったです」と感謝した。
続けて「先日、無事に退院しまして 今は実家で母に思いっきり甘えながらのんびりとした時間を息子と過ごしています」とし、「出産報告のタイミングを完全に失っていたので こどもの日に出来て良かったです」とコメント。最後には「自分より大切なものが出来たというしあわせを噛み締め 息子のこれから先の未来をより明るく出来るよう 精一杯子育て頑張りたいと思います」と結んでいる。そのほか、戸田が息子を抱きかかえる姿なども公開された。
戸田は、1987年2月9日生まれ、東京都出身。高校3年生の頃からグラビアアイドルとして活動。2017年4月、グラビア歴12年目の30歳で初の写真集「TRENTE」（ワニブックス）を出版した。2023年9月18日に一般男性との結婚を発表。2025年12月31日に第1子妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の39歳グラドル、生まれたばかりの息子を抱きかかえる姿
◆戸田れい、第1子出産を報告
戸田は「先日の話にはなりますが 第1子となる男の子を出産しました」と息子の写真とともに報告。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが 49.0cm／3014gの平均的な感じで安心しました 母子共にとても健康です」と明かした。「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたが いつも側で見守ってくださった病院スタッフの皆様には 本当に感謝しかありません たくさんのサポートをありがとうございました」「そしてファンの皆様におかれましても応援のお言葉などたくさんいただき嬉しかったです」と感謝した。
◆戸田れい、2023年に結婚
戸田は、1987年2月9日生まれ、東京都出身。高校3年生の頃からグラビアアイドルとして活動。2017年4月、グラビア歴12年目の30歳で初の写真集「TRENTE」（ワニブックス）を出版した。2023年9月18日に一般男性との結婚を発表。2025年12月31日に第1子妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
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