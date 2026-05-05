

村中李衣さん 2020年10月

岡山市は、児童文学作家の村中李衣さんを講師に招いた創作講座の参加者を募集しています。

岡山市が吉備路文学館、NPO法人アートファームと協働で実施するものです。講座では「『こども』の宇宙にあそぶ」をテーマに作品を創作します。

2026年6月14日、8月30日、10月11日、2027年1月17日の全4回で、参加者が作品を完成させることを目指すということです。会場は岡山市北区にある吉備路文学館です。

村中李衣さんは、1958年山口県生まれ。主な作品に「かむさはむにだ」、「『こどもの本』の創作講座」など多数。「おねいちゃん」で野間児童文学賞、「あららのはたけ」で坪田譲治文学賞、第1回日本絵本研究賞を受賞しています。ノートルダム清心女子大学の非常勤講師を務めています。

講座は高校生以上が対象で、受講料は全4回で一般8000円、学生4000円、高校生2000円です。募集の締め切りは6月5日で、定員は20人。定員に達し次第締め切るということです。

応募用紙の郵送またはFAXで申し込みを受け付けています。

問い合わせ、申し込みは「NPO法人アートファーム 文学クリエイター講座係」まで。

〒700-0823 岡山市北区丸の内1-1-5 栗山ビル402

電話：086-233-5175 FAX：086-294-3764