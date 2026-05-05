5日の天気をお伝えします。



【予想天気図】

低気圧が千島近海へ進み、前線が日本の東から沖縄の南にかけてのびる見込みです。一方、本州から九州は移動性の高気圧に覆われるでしょう。

【全国の天気】

北海道は日差しが届きますが、風の強いところがある見込みです。東北から九州は穏やかに晴れるところが多いでしょう。沖縄は雨や雷雨で局地的に雨脚が強まる見込みです。

【九州北部の天気】

高気圧に覆われて、安定した晴れの天気が続くでしょう。日差しがたっぷり降り注ぎ、行楽日和となる見込みです。お出かけの際は紫外線対策をなさってください。

【予想気温】

日中の最高気温は24℃前後で、4日より3℃から4℃ほど高くなるところが多いでしょう。汗ばむ暑さとなるところがあるため、熱中症にお気をつけください。



【ピンポイント予報】

各地ともおおむね晴れるでしょう。カラッとした陽気で洗濯日和となりそうです。

【海の情報】

波の高さは九州北部の外海では1.5メートルと、波がやや高いところが多いでしょう。有明海など内海は0.5メートルと多少波がある程度の見込みです。



【週間予報】

木曜日にかけてだいたい晴れますが、金曜日は雲が広がる見込みです。土曜日から来週月曜日にかけて、おおむね晴れるでしょう。最高気温は変動が大きく、25℃以上の夏日になる日がある見込みです。