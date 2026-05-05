日差したっぷり行楽日和に 汗ばむ暑さになるところも 福岡と佐賀の5日の天気
5日の天気をお伝えします。
【予想天気図】
低気圧が千島近海へ進み、前線が日本の東から沖縄の南にかけてのびる見込みです。一方、本州から九州は移動性の高気圧に覆われるでしょう。
【全国の天気】
北海道は日差しが届きますが、風の強いところがある見込みです。東北から九州は穏やかに晴れるところが多いでしょう。沖縄は雨や雷雨で局地的に雨脚が強まる見込みです。
【九州北部の天気】
高気圧に覆われて、安定した晴れの天気が続くでしょう。日差しがたっぷり降り注ぎ、行楽日和となる見込みです。お出かけの際は紫外線対策をなさってください。
【予想気温】
日中の最高気温は24℃前後で、4日より3℃から4℃ほど高くなるところが多いでしょう。汗ばむ暑さとなるところがあるため、熱中症にお気をつけください。
【ピンポイント予報】
各地ともおおむね晴れるでしょう。カラッとした陽気で洗濯日和となりそうです。
【海の情報】
波の高さは九州北部の外海では1.5メートルと、波がやや高いところが多いでしょう。有明海など内海は0.5メートルと多少波がある程度の見込みです。
【週間予報】
木曜日にかけてだいたい晴れますが、金曜日は雲が広がる見込みです。土曜日から来週月曜日にかけて、おおむね晴れるでしょう。最高気温は変動が大きく、25℃以上の夏日になる日がある見込みです。