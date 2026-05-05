　少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。

　現在、東証上場企業のうち1347銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、今期に増収増益を見込み、割安を見分ける基準となるPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の銘柄に注目してみた。

　下表は、時価総額100億円以上の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期売上高と経常利益が前期比で増加、(3)PBRが0.9倍未満――を条件に投資妙味が高まる30社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PBRは1日現在)

　なお、6日(水)11時00分に時価総額30億～100億円未満を対象とした「10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第2弾〕」を配信する予定です。ご期待下さい。

　　　　　　　　　　　　　　最低投資　　┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐　　　　
コード 銘柄名　　　　 市場　　　金額　 増収率　　今期　増益率　　今期　　 PBR
<8202> ラオックス　　 東Ｓ　　 15000　　　0.8　 58000　　1700　　 630　　0.60
<423A> ライオン事務　 東Ｓ　　 30200　　　9.2　 40446　　 7.1　　1366　　0.81
<3236> プロパスト　　 東Ｓ　　 32400　　　8.6　 30246　　21.5　　3433　　0.80
<4308> Ｊストリーム　 東Ｇ　　 35800　　　5.9　 12702　　 9.7　　 950　　0.83
<8887> シーラＨＤ　　 東Ｓ　　 37500　　　537　 34500　　 508　　1350　　0.80

<5967> ＴＯＮＥ　　　 東Ｓ　　 47800　　 10.7　　8400　　 8.2　　1180　　0.88
<8095> アステナＨＤ　 東Ｐ　　 48100　　　8.4　 68000　　13.4　　3300　　0.71
<1887> 日本国土開発　 東Ｐ　　 58800　　 10.3　136000　　 188　　5600　　0.68
<2418> ツカダＧＨＤ　 東Ｓ　　 60700　　　6.4　 77797　　17.6　　8814　　0.77
<8508> Ｊトラスト　　 東Ｓ　　 66200　　　4.6　130000　　 0.6　 11700　　0.54

<8203> ＭｒＭａｘ　　 東Ｐ　　 70000　　　6.3　157000　　 4.5　　4700　　0.61
<6748> 星和電　　　　 東Ｓ　　 77100　　　2.4　 26000　　13.2　　1970　　0.52
<5957> 日東精　　　　 東Ｐ　　 77700　　　3.5　 52000　　11.5　　3800　　0.78
<8217> オークワ　　　 東Ｐ　　 77700　　　1.1　255500　　 6.4　　2100　　0.43
<6440> ＪＵＫＩ　　　 東Ｐ　　 79900　　　1.4　 90000　　41.6　　2000　　0.73

<3222> ＵＳＭＨ　　　 東Ｓ　　 81200　　 17.6 1133200　　95.5　　9600　　0.84
<8904> アバンティア　 東Ｓ　　 82500　　　3.9　 72000　　39.6　　1600　　0.42
<7514> ヒマラヤ　　　 東Ｓ　　 85000　　　2.6　 62000　　30.9　　 500　　0.65
<8103> 明和産　　　　 東Ｐ　　 85400　　　3.1　170000　　 8.2　　4800　　0.82
<7888> 三光合成　　　 東Ｐ　　 85800　　　3.2　 94000　　 5.9　　5500　　0.72

<2927> ＡＦＣ－ＨＤ　 東Ｓ　　 86500　　　4.5　 34137　　 0.1　　2445　　0.79
<6279> 瑞光　　　　　 東Ｐ　　 87300　　 27.5　 27000　　 420　　1820　　0.63
<4248> 竹本容器　　　 東Ｓ　　 88200　　　9.0　 15800　　12.4　　1200　　0.88
<9368> キムラユニテ　 東Ｓ　　 89500　　　2.3　 66000　　 2.3　　5900　　0.83
<5959> 岡部　　　　　 東Ｐ　　 89900　　　3.9　 72500　　 4.3　　5300　　0.65

<8273> イズミ　　　　 東Ｐ　　 94600　　　3.1　587100　　 3.8　 28400　　0.68
<8185> チヨダ　　　　 東Ｐ　　 95400　　　1.4　 82500　　12.7　　1700　　0.65
<9846> 天満屋ス　　　 東Ｓ　　 96300　　　6.3　 63000　　 1.3　　2300　　0.40
<9470> 学研ＨＤ　　　 東Ｐ　　 96700　　　3.0　205000　　 6.3　　8300　　0.78
<3538> ウイルプラス　 東Ｓ　　 98900　　　4.0　 92160　　18.3　　2244　　0.79

※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が％、PBRが倍。
※今期配当が無配・未定の企業は除いた。

株探ニュース