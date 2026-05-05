10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第1弾〕30社 ＜GW特集＞
少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。
現在、東証上場企業のうち1347銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、今期に増収増益を見込み、割安を見分ける基準となるPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の銘柄に注目してみた。
下表は、時価総額100億円以上の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期売上高と経常利益が前期比で増加、(3)PBRが0.9倍未満――を条件に投資妙味が高まる30社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PBRは1日現在)
なお、6日(水)11時00分に時価総額30億～100億円未満を対象とした「10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第2弾〕」を配信する予定です。ご期待下さい。
最低投資 ┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐
コード 銘柄名 市場 金額 増収率 今期 増益率 今期 PBR
<8202> ラオックス 東Ｓ 15000 0.8 58000 1700 630 0.60
<423A> ライオン事務 東Ｓ 30200 9.2 40446 7.1 1366 0.81
<3236> プロパスト 東Ｓ 32400 8.6 30246 21.5 3433 0.80
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ 35800 5.9 12702 9.7 950 0.83
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ 37500 537 34500 508 1350 0.80
<5967> ＴＯＮＥ 東Ｓ 47800 10.7 8400 8.2 1180 0.88
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ 48100 8.4 68000 13.4 3300 0.71
<1887> 日本国土開発 東Ｐ 58800 10.3 136000 188 5600 0.68
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ 60700 6.4 77797 17.6 8814 0.77
<8508> Ｊトラスト 東Ｓ 66200 4.6 130000 0.6 11700 0.54
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ 70000 6.3 157000 4.5 4700 0.61
<6748> 星和電 東Ｓ 77100 2.4 26000 13.2 1970 0.52
<5957> 日東精 東Ｐ 77700 3.5 52000 11.5 3800 0.78
<8217> オークワ 東Ｐ 77700 1.1 255500 6.4 2100 0.43
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ 79900 1.4 90000 41.6 2000 0.73
<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ 81200 17.6 1133200 95.5 9600 0.84
<8904> アバンティア 東Ｓ 82500 3.9 72000 39.6 1600 0.42
<7514> ヒマラヤ 東Ｓ 85000 2.6 62000 30.9 500 0.65
<8103> 明和産 東Ｐ 85400 3.1 170000 8.2 4800 0.82
<7888> 三光合成 東Ｐ 85800 3.2 94000 5.9 5500 0.72
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 東Ｓ 86500 4.5 34137 0.1 2445 0.79
<6279> 瑞光 東Ｐ 87300 27.5 27000 420 1820 0.63
<4248> 竹本容器 東Ｓ 88200 9.0 15800 12.4 1200 0.88
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 89500 2.3 66000 2.3 5900 0.83
<5959> 岡部 東Ｐ 89900 3.9 72500 4.3 5300 0.65
<8273> イズミ 東Ｐ 94600 3.1 587100 3.8 28400 0.68
<8185> チヨダ 東Ｐ 95400 1.4 82500 12.7 1700 0.65
<9846> 天満屋ス 東Ｓ 96300 6.3 63000 1.3 2300 0.40
<9470> 学研ＨＤ 東Ｐ 96700 3.0 205000 6.3 8300 0.78
<3538> ウイルプラス 東Ｓ 98900 4.0 92160 18.3 2244 0.79
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が％、PBRが倍。
※今期配当が無配・未定の企業は除いた。
株探ニュース
現在、東証上場企業のうち1347銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、今期に増収増益を見込み、割安を見分ける基準となるPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の銘柄に注目してみた。
下表は、時価総額100億円以上の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期売上高と経常利益が前期比で増加、(3)PBRが0.9倍未満――を条件に投資妙味が高まる30社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PBRは1日現在)
なお、6日(水)11時00分に時価総額30億～100億円未満を対象とした「10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第2弾〕」を配信する予定です。ご期待下さい。
最低投資 ┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐
コード 銘柄名 市場 金額 増収率 今期 増益率 今期 PBR
<8202> ラオックス 東Ｓ 15000 0.8 58000 1700 630 0.60
<423A> ライオン事務 東Ｓ 30200 9.2 40446 7.1 1366 0.81
<3236> プロパスト 東Ｓ 32400 8.6 30246 21.5 3433 0.80
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ 35800 5.9 12702 9.7 950 0.83
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ 37500 537 34500 508 1350 0.80
<5967> ＴＯＮＥ 東Ｓ 47800 10.7 8400 8.2 1180 0.88
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ 48100 8.4 68000 13.4 3300 0.71
<1887> 日本国土開発 東Ｐ 58800 10.3 136000 188 5600 0.68
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ 60700 6.4 77797 17.6 8814 0.77
<8508> Ｊトラスト 東Ｓ 66200 4.6 130000 0.6 11700 0.54
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ 70000 6.3 157000 4.5 4700 0.61
<6748> 星和電 東Ｓ 77100 2.4 26000 13.2 1970 0.52
<5957> 日東精 東Ｐ 77700 3.5 52000 11.5 3800 0.78
<8217> オークワ 東Ｐ 77700 1.1 255500 6.4 2100 0.43
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ 79900 1.4 90000 41.6 2000 0.73
<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ 81200 17.6 1133200 95.5 9600 0.84
<8904> アバンティア 東Ｓ 82500 3.9 72000 39.6 1600 0.42
<7514> ヒマラヤ 東Ｓ 85000 2.6 62000 30.9 500 0.65
<8103> 明和産 東Ｐ 85400 3.1 170000 8.2 4800 0.82
<7888> 三光合成 東Ｐ 85800 3.2 94000 5.9 5500 0.72
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 東Ｓ 86500 4.5 34137 0.1 2445 0.79
<6279> 瑞光 東Ｐ 87300 27.5 27000 420 1820 0.63
<4248> 竹本容器 東Ｓ 88200 9.0 15800 12.4 1200 0.88
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 89500 2.3 66000 2.3 5900 0.83
<5959> 岡部 東Ｐ 89900 3.9 72500 4.3 5300 0.65
<8273> イズミ 東Ｐ 94600 3.1 587100 3.8 28400 0.68
<8185> チヨダ 東Ｐ 95400 1.4 82500 12.7 1700 0.65
<9846> 天満屋ス 東Ｓ 96300 6.3 63000 1.3 2300 0.40
<9470> 学研ＨＤ 東Ｐ 96700 3.0 205000 6.3 8300 0.78
<3538> ウイルプラス 東Ｓ 98900 4.0 92160 18.3 2244 0.79
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が％、PBRが倍。
※今期配当が無配・未定の企業は除いた。
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