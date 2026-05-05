【室井昌也コラム 月に2回は韓情移入】

「日本人投手はコントロールがいいという認識だったのだが…」

斗山（トゥサン）ベアーズの金圓衡（キム・ウォンヒョン）監督は、他球団の日本人投手の名前を挙げてそう口にした。

韓国KBOリーグに今季から導入の外国人選手枠「アジアクォーター制」により、全10球団中、7球団に各1人日本人投手が在籍している。

7人のキャリアはバラバラで一括りにはできないが7人中4人が1イニングあたりの四球数がリーグ平均より上回っている。金圓衡監督がイメージする「日本人投手らしさ」とは異なる姿だ。

金圓衡監督は通算134勝を挙げた元投手。ソフトバンクでのコーチ研修の経験もある。「韓国の打者はフルスイングが多いといった違いが影響しているのか？」。答えは出ていない。

開幕から約1カ月。各投手とも外国人選手として「日本でやっていた通りやって欲しい」と言われてKBO入りしたが、「適応」の必要性を感じている投手は多い。ピッチコム、ピッチクロック、ABS（自動投球判定システム）などルールの違いを口にする投手もいた。

またNCダイノスの先発投手、前巨人の戸田懐生は「日本でやっていた配球が通用しないとは言わないけど、そこまで考えずにもっと大胆にストライクゾーンで勝負してもいいのかもしれないです」と話した。

戸田とバッテリーを組む捕手の金亨俊（キム・ヒョンジュン）も「戸田は難しく考えすぎ」という。「もう少し単純にいった方が球数が減らせるのでは」というのが、戸田が出した現時点での答えだ。

斗山で昨季から2軍投手部門を担当する小野和義コーチも日本人投手には「もっと大胆に」と思っている。

「『打たれてもいい』と思うぐらいでもいいのに迷っている。精神的な部分が影響しているように感じます」と話した。

そんな中で開き直ってから結果を残している投手がいる。4月21日からキウムヒーローズで抑え役を任され、6連続セーブ中の金久保優斗（前ヤクルト）だ。

「日本でコントロールを気にしていてダメだったので何か変えようと、思い切ってストレートを投げ込むことを考えるようになりました。日本ではまず考えることを求められます。もちろんそれも大事ですが、韓国では考え過ぎないようにしていたら少しずつピッチングが良くなってきました」

一方、日本でやってきたスタイルを貫いて好投を見せ始めたのがSSGランダーズの武田翔太（前ソフトバンク）だ。武田は先発で開幕3連敗後に登録抹消。再登録後の4月25日の登板で、「きょうは僕に試合を任せてください」とチームに伝え、5回無失点で初勝利を挙げた。

「僕が投げミスをしない限り、こういう選択をしたらこういう打球が飛ぶからその位置で捕ってもらおうと野手とコミュニケーションをとってポジショニングを重要視してもらいました」

武田は自身で配球を組み立て、サイン伝達用の電子機器「ピッチコム」で捕手と野手3人に伝えた。事前に自身の配球の意図を野手に理解してもらった。

「日本のチーム（ソフトバンク）では毎日そういう配球のミーティングを常にやっていたので、それがあったから勝てたのかなと思います」（武田）

斗山・金圓衡監督との試合前懇談中、自軍のブルペンを映すベンチ内のモニターには、田村伊知郎（前西武）が一人マウンドで投球バランスの確認作業をしていた。

「田村は一生懸命やっている。でもなかなかうまくいかないね」（金圓衡監督）

全144試合のうち約30試合が経過したKBOリーグ。日本人投手7人の戦いは続く。

◇KBOリーグの日本人7投手の現況（成績は5月3日時点）

武田翔太 5試合1勝3敗 ここ2試合先発で好投

宮路悠良 15試合0勝1敗3ホールド 場面問わず投入

戸田懐生 6試合1勝4敗 開幕以来、先発ローテーションを守る

杉本幸基 19試合0勝0敗5ホールド リーグ1位タイの登板数

京山将弥 9試合0勝1敗1ホールド 登録抹消から再登録

田村伊知郎 12試合1勝1敗2ホールド 初登板で白星つかむ

金久保優斗 16試合0勝1敗6セーブ4ホールド 守護神を担う