中日―阪神戦

プロ野球で、バンテリンドームナゴヤでの女子アスリートの始球式が話題となっている。4日に行われた中日―阪神の一戦。184センチの長身から投じられた一球が、「さすが肩強いw」とファンから称賛されている。

マウンドに上がったのは、女子バレ ーボール日本代表の山田二千華だった。所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。ボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。場内からは拍手と歓声が上がった。

NECが実際の映像を公開。「会場がどよめくナイスピッチング二千華、ナイス！」「地元・愛知での始球式、最高でした！」などとつづった投稿に、ファンから反響が寄せられている。

「さすがハナ！ その肩の強さドラゴンズからお誘いあったりしてw お見事」

「ドラゴンズからスカウトされるかも？」

「スポーツセンスある人は違う競技でも絵になる結果」

「プロ野球ファンの方々がどよめいてるのが嬉しいね」

「さすが肩強いよねｗ あの投げ方でもドストライク」

「ホントに緊張してました？」

山田も自身のXで投稿を引用し、「凄く緊張していましたが無事に投げれました」などと振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）