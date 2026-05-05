184cm女子が「さすが肩強いw」 ノースリーブの豪快投球にバンテリンD騒然「スカウトされるかも？」
中日―阪神戦
プロ野球で、バンテリンドームナゴヤでの女子アスリートの始球式が話題となっている。4日に行われた中日―阪神の一戦。184センチの長身から投じられた一球が、「さすが肩強いw」とファンから称賛されている。
マウンドに上がったのは、女子バレ ーボール日本代表の山田二千華だった。所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。ボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。場内からは拍手と歓声が上がった。
NECが実際の映像を公開。「会場がどよめくナイスピッチング二千華、ナイス！」「地元・愛知での始球式、最高でした！」などとつづった投稿に、ファンから反響が寄せられている。
「さすがハナ！ その肩の強さドラゴンズからお誘いあったりしてw お見事」
「ドラゴンズからスカウトされるかも？」
「スポーツセンスある人は違う競技でも絵になる結果」
「プロ野球ファンの方々がどよめいてるのが嬉しいね」
「さすが肩強いよねｗ あの投げ方でもドストライク」
「ホントに緊張してました？」
山田も自身のXで投稿を引用し、「凄く緊張していましたが無事に投げれました」などと振り返っていた。
（THE ANSWER編集部）