「また真似された」グループLINEで、私の発言を一言一句“完コピ”し続けるママ友の『切実な理由』
息子のクラスのママ友グループLINEで、自分の返信文面やスタンプを毎回「完コピ」してくるAさん。必ず自分の後に同じ内容が届くため、私は連絡のたびにストレスを抱えていました。そして知った、Aさんが私の真似をする切実な理由とは？ 友人が体験談を語ってくれました。
日常のLINEに潜む悩みのタネ
私には小学生の息子がいます。
そこで知り合ったクラスのママ友数人で作った、LINEグループがあります。
事務連絡や学校関連のやりとりが主なのですが、私には悩みのタネが。
私の直後に、完コピ返信するAさん
それはLINEの返信のときのこと。ママ友Aさんは必ず、私のあとに返信するのです。
しかも、文面もスタンプも、コピーしたかのように一緒。
私が「了解しました！」と送れば、Aさんも「了解しました！」
私がスタンプひとつなら、Aさんも同じスタンプひとつ。
私がリアクションなら、Aさんも同じリアクション。
長い文面のコメントも、驚くほど瓜二つ。
わざと既読スルーして様子を見ても……
私は真似されることが嫌で、わざと半日ほど既読スルーして様子を見たこともあります。
するとAさんも沈黙……。
そして私が返信した1分後、待っていましたとばかりに、私と同じテンションの返信がつくのです。
確実に真似されていると、LINEのたびにストレスを感じていました。