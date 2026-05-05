◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦で先発し、５回終了時点で７８球を投げ、４安打３失点、７奪三振で３勝目の権利をつかんだ。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は４打席目まで安打が出ず、自己ワーストの２３打席連続無安打となっている。

ドジャースは初回に２死走者なしからスミス、Ｔ・ヘルナンデス、タッカーの３連打で先取点を奪い、１点のリードをもらってマウンドに上がった山本。先頭のコレアこそバットを折って二ゴロに打ち取ったが、アルバレスに右前安打、続くパレデスに四球を許して１死一、二塁のピンチを迎えた。ウォーカーは空振り三振で２アウトとしたが、アルテューベに右前適時打を浴びて追いつかれた。さらに２死一、三塁でマシューズの打席で暴投し、リードを許した。

それでもドジャース打線は２回、チームとして７試合ぶりの本塁打となるソロをフリーランドが放って追いつくと、大谷も四球で出塁。２死一塁からスミスが左翼へ適時二塁打を放って勝ち越した。１点のリードをもらった山本は２回、たった７球で３者凡退に抑えた。３回にはタッカーが４号ソロを放つなど一挙４点を奪って、リードを５点に広げた。

山本は、３回は１死からアルバレスに右前安打を許したが、続くパレデスを三ゴロ併殺打。４回はアルテューベ、マシューズから２者連続三振を奪うなど９球で３者凡退に抑えた。８―２で６点差となった５回は、１死からコールにソロを浴びたが、その後は２者連続三振を奪って勝利投手の権利をつかんだ。

今季３度目の登板だった４月７日（同８日）の敵地・ブルージェイズ戦で２勝目を挙げてから３登板連続で白星なし。それでも１４日（同１５日）の本拠地・メッツ戦では８回途中１失点、同２１日（同２２日）の敵地・ジャイアンツ戦は７回３失点、同２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦は５回４失点と、大きく崩れることなく試合は作り、試合前の時点で２勝２敗、防御率２・８７をマークしている。