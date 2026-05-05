◆米大リーグ カブス―レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦に「５番・右翼」で先発出場。４回に５試合ぶりとなる６号同点３ランを放った。

０―３の４回無死一、二塁。１ボールから右腕ペティが投じた高めの９６・４マイル（約１５５・１キロ）シンカーを完璧に捉えた。打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）、角度２３度でバックスクリーン左に着弾。打った瞬間、スタンドインを確信する当たりに本拠地は熱狂。今季のチーム＆自己最長となる飛距離４５５フィート（約１３８・７メートル）の特大アーチだった。

前日３日（同４日）の本拠地・Ｄバックス戦では今季９度目のマルチ安打を記録したが、一方で５、８回と２度の満塁機はともに３球三振に倒れて猛省していた。一夜明け、その悔しさをひと振りで晴らした。

３月のＷＢＣで右膝を痛め、負傷者リスト（ＩＬ）入りした状態で開幕を迎えた誠也。４月１０日（同１１日）に今季初出場を果たし、最初の１０試合はノーアーチだった。だが、同２１日（同２２日）の本拠地・フィリーズ戦で１号を放つと、そこから３試合連発。同２５日（同２６日）にはドジャース・佐々木朗希投手（２４）からアーチを放つなど、７戦５発と一気に調子を上げていた。

昨季は日本人右打者最多となる３２本塁打。開幕から１２試合を欠場したが、チーム３５試合目での６号はシーズン２７発ペース。４年連続の２０本はもちろん、２年連続の大台も視野に入れて打ち続ける。