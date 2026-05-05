HYBEオーディション、最終審査に進む2人が決定 “ラスト10日間”がスタート
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の#11が、きょう5日にABEMAで配信される。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
#11では、中間審査の結果が明らかになる。これまで過酷なトレーニングと審査を乗り越えてきた候補生たち。夢をつかみ取る者と、その場を去る者の想いが交錯する中、スタジオにも緊張が走る。
さらに、最終審査に向けた“ラスト10日間”がスタート。デビューメンバーとの本格的なレッスンが始まり、候補生たちはこれまで以上に難易度の高い課題へと挑んでいく。
求められるのは、個性とチームとしての一体感。限られた時間の中で、その両立という大きな壁に向き合いながら、それぞれが自分の限界を突破しようともがき続ける。
果たして、最終審査に進む“最後の2人”に選ばれるのは誰なのか。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
さらに、最終審査に向けた“ラスト10日間”がスタート。デビューメンバーとの本格的なレッスンが始まり、候補生たちはこれまで以上に難易度の高い課題へと挑んでいく。
求められるのは、個性とチームとしての一体感。限られた時間の中で、その両立という大きな壁に向き合いながら、それぞれが自分の限界を突破しようともがき続ける。
果たして、最終審査に進む“最後の2人”に選ばれるのは誰なのか。