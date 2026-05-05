ヤギやコブタなどが走って順位を競う人気のダービーレースが4日、伊賀の里モクモク手づくりファームで行われました。

ヤギやアイガモ、ミニブタなど7頭が走って順位を競う「もくもくダービー」。抽選で当選した人は、ジョッキーとして動物をゴールに導くことができるほか、レース結果を予想し、1着・2着を当てると景品がもらえます。

会場では、号砲と共に勢いよく飛び出したカモやミニブタに大きな歓声と拍手が送られていました。参加した人は「毎年来ていますが思ったより予想が難しかった」などと話していました。

開園30周年を迎えたモクモク手づくりファームでは、名物の豚かば丼やカツカレー、タレかつ丼などの期間限定のグルメが味わえるほか、ステージではミニブタが障害物を飛び越える芸などを披露するショーが行われ、訪れた人たちが休日のひとときを楽しんでいました。

また、豚の餌の重さを当てるクイズでは、子どもたちがお椀でエサをすくい、ミニ豚3匹分の1日の餌の量1500グラムを当てていました。

このイベントは6日まで、三重県伊賀市にある伊賀の里モクモク手づくりファームで行われています。