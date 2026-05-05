英国のユージェニー王女が夫ジャック・ブルックスバンク氏との間に第3子を妊娠していることが分かった/Max Mumby/Indigo/Getty Images

（CNN）英国のユージェニー王女が夫ジャック・ブルックスバンク氏との間に第3子を妊娠していることが分かった。バッキンガム宮殿が4日に発表した。

今夏に新たな家族を迎える夫妻には、すでに2人の息子がいる。2021年2月にオーガスト・フィリップ・ホーク・ブルックスバンク君、23年5月にアーネスト・ジョージ・ロニー・ブルックスバンク君が誕生している。

王室はSNSに投稿した声明で、「ユージェニー王女殿下とジャック・ブルックスバンク氏は、今年夏に第3子が誕生することを発表できることを大変うれしく思っている」と述べた。

「オーガスト君（5）とアーネスト君（2）も、新しいきょうだいが家族に加わることをとても楽しみにしている」としている。

声明はさらに、生まれてくる赤ちゃんの大おじにあたるチャールズ国王も、この知らせを「大変喜んでいる」と伝えた。

ユージェニー王女とブルックスバンク氏は18年10月、ウィンザー城内のセント・ジョージ礼拝堂で結婚式を挙げた。その数カ月前には、王女のいとこにあたるヘンリー王子がメーガン妃と結婚していた。

英国王位継承順位12位のユージェニー王女は、チャールズ国王の弟で不祥事を起こしたアンドルー元王子の次女。生まれてくる赤ちゃんは、アンドルー氏と元妻セーラ・ファーガソン氏にとって5人目の孫となる。

ここ数カ月、英王室にとって明るいニュースは少なかった。アンドルー氏は「王子」の称号を剥奪（はくだつ）され、ウィンザー城のロイヤル・ロッジからノーフォーク州のサンドリンガム領地内へ移った。

アンドルー氏は、性犯罪で有罪判決を受けた故ジェフリー・エプスタイン氏との関係をめぐり、さらなる説明を求める圧力に直面しているが、エプスタイン氏との関係をめぐる不正行為を否定している。

一方、米司法省が公開した文書から、ファーガソン氏もエプスタイン氏と関係があったとみられている。

ユージェニー王女と姉のベアトリス王女は、両親とエプスタイン氏との関係により一家を巻き込んだスキャンダルの影響を受けてきた。だが王女ら自身に不正があったとは示唆されていない。