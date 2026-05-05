日本発の9人組男性グループ「＆TEAM」のTAKI（21）が4日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。韓国での生活が長いあまり日本語が苦手であることを明かした。

神奈川県出身のTAKI。「最初はダンスをずっと習っていて、もっと上いきたいなとか欲が出てきた。オーディションの話をダンスの先生にいただいて、受けてみようってなって受けてみたら受かってしまって1人で韓国に行った」と、単身で韓国に渡ったことを明かした。

「14歳とかの時に韓国に渡ったので、日本語がままならないまま行ってしまって…」と告白。これにタレントのMEGUMIは思わず「14歳ってままならないんだっけ？」とツッコんだ。

TAKIの中ではまだ日本語が不完全だったといい、「その頭のままに韓国語を取り入れたのでよく分からなくなってくるわけですよ。日本に帰った時に全く日本語が出ず。4年経ったんですけど、だいぶ日本語がうまくなったんですけど、インタビューとかしていると韓国語ではこの表現が分かるのに、日本語では出てこないっていうのが多々ある」と明かし、「変な気持ちでしたね。日本人なのに日本語が分からない」と話した。