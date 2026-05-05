グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

「ご報告」と題し、「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました 予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm／3014gの平均的な感じで安心しました 母子共にとても健康です」とつづった。

息子を抱いて笑顔を見せる姿や、小さな足を握るショットなどを公開。「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたがいつも側で見守ってくださった病院スタッフの皆様には本当に感謝しかありません たくさんのサポートをありがとうございました そしてファンの皆様におかれましても 応援のお言葉などたくさんいただき嬉しかったです」と感謝の気持ちも記した。

さらに「先日、無事に退院しまして今は実家で母に思いっきり甘えながらのんびりとした時間を息子と過ごしています 本来なら初節句は来年の予定だったので何も準備をしていませんでしたが大好きなウェッジウッドのジャスパーから節句コレクションが出ていると聞き即購入 自分的には大満足ではありますが…来年はもう少し盛大にお祝いしてあげるからね」と近況も伝え、「色々と書きたい事や載せたい写真がありすぎるので 出産レポなどは育児アカウント(@rei_toda_priv)の方にまた書きますね フォローして待っててくれたら嬉しいです」と今後の報告も予告した。

「出産報告のタイミングを完全に失っていたのでこどもの日に出来て良かったです 自分より大切なものが出来たというしあわせを噛み締め 息子のこれから先の未来をより明るく出来るよう精一杯子育て頑張りたいと思います」と母としての決意も明かした。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え「顔がママになってて美しい」「かわいい、足〜」「可愛い赤ちゃんだなぁ〜」などのコメントも寄せられている。

戸田は東京都出身。高校3年時からグラビアアイドルとして活動。16年に調理師免許を取得し、都内のレストランでシェフとしても勤務。17年4月にはグラビア歴12年目の30歳で初となる写真集「TRENTE」を発売。「奇跡の36歳」と呼ばれていた23年9月18日にSNSで一般男性との結婚を発表。25年12月31日に第1子妊娠を発表。趣味はゴルフ、旅行。特技は料理。愛称はレイチェル。身長161センチ。血液型A。