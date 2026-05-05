プレミアデビュー戦で病院搬送…チェルシーが18歳MFの容態を報告「意識があり、会話もできている」
チェルシーは4日、U-19イングランド代表MFジェシー・デリーの容態に関する最新情報を発表した。
18歳のデリーは同日のプレミアリーグ第35節ノッティンガム・フォレスト戦(●1-3)でスタメン出場。これがプレミアリーグデビュー戦だったが、前半45分に右CKからの空中戦で相手と激突し、頭部を痛めてピッチに倒れ込んだ。その後、数分間の処置を経て、酸素吸入をしながら担架で運び出されていた。
クラブは公式サイトで「本日行われたプレミアリーグのノッティンガム・フォレスト戦でジェシー・デリーが前半に交代した後、念のため病院に搬送されたことをお知らせいたします」と伝えている。
続けて「デリーは意識があり、会話もできており、現在、万が一に備えて検査を受けています」と報告。「彼の早期回復を祈るとともに、迅速な対応をしてくださった医療スタッフの皆様に感謝申し上げます」と述べた。
18歳のデリーは同日のプレミアリーグ第35節ノッティンガム・フォレスト戦(●1-3)でスタメン出場。これがプレミアリーグデビュー戦だったが、前半45分に右CKからの空中戦で相手と激突し、頭部を痛めてピッチに倒れ込んだ。その後、数分間の処置を経て、酸素吸入をしながら担架で運び出されていた。
続けて「デリーは意識があり、会話もできており、現在、万が一に備えて検査を受けています」と報告。「彼の早期回復を祈るとともに、迅速な対応をしてくださった医療スタッフの皆様に感謝申し上げます」と述べた。