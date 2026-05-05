かゆみ止めや餅でおなじみ

古くからよもぎ餅や止血薬として親しまれてきた「よもぎ」。

ところが最近、飲み物などこれまでなかった形で見かけることが増えてきている。よもぎが目立ち始めた背景を探ってみた。（上田津希乃）

４月中旬、東京・代官山にあるドリンクスタンド「ＴＨＥ ＹＯＭＯＧＩ ＳＴＡＮＤ」で、客がペースト状のデーツ（ナツメヤシの実）に、よもぎパウダーを溶いた液体とオーツ麦から作ったオーツミルクを注いだドリンクを味わっていた。同店はよもぎ専門店で、よもぎ入りのスムージーやワッフル、バナナブレッドなども提供する。東京都渋谷区の大学４年は「薬草らしさを感じてユニークだけど、自然な甘さがあって飲みやすい」と笑顔を見せた。

ホテルや飲食店のプロデュースを行う「ブランカアソシエーション」（東京）が２年ほど前から阿蘇薬草園（熊本）とよもぎパウダーの生産を始め、昨年７月に店をオープンした。約６割が外国人客で、リピーターも多い。ブランカ社代表の佐藤啓太さんは「世界的に高まる健康志向にカフェインの入っていないよもぎドリンクはぴったり。日本の生活に根付く食文化を知ってほしい」と意気込む。

よもぎは、古くから日本全国に自生し、虫刺されのかゆみ止めや、よもぎ餅などに使われてきた。日本の有用植物文化の継承に取り組む一般社団法人「和ハーブ協会」によると、沖縄では「フーチバー」と呼ばれ、チャンプルーなどに入れて食べられているほか、アイヌ民族は魔よけとしてよもぎを用いるという。

このよもぎに最近、注目が集まっている。よもぎパウダーや冷凍よもぎを製菓会社などに販売する「上野忠」（大阪）によると、昨年秋頃からよもぎの問い合わせが急増。同社の２０２５年のよもぎ出荷量は過去５年間では最大の約７８０トンで、２６年は２５年の出荷量を超える見込みだ。

人気の背景について、同社相談役の上野晃富史さんが指摘するのは、抹茶の盛り上がりだ。「高騰する抹茶の代替品としての需要と、健康志向の高まりがあいまってニーズが伸びているのでは」

同社は４月に東京で開かれた食品業者向けの展示会で、１７年ぶりによもぎを主力食材として大きく打ち出した。広域営業部長の浅野和彦さんは「よもぎは抹茶より少ない量で濃い色が出て、退色もしにくい。抹茶をよもぎに置き換えると費用が抑えられる」とメリットを語る。

同社の推計によると、２５年の国内でのよもぎの供給量のうち、６割以上は中国産が占めているという。国内によもぎは自生しているものの、高齢化が進んで収穫に携わる人がいないなどの理由で、国産よもぎは劣勢に立たされている。

ただ、最近のよもぎ人気を受けて、国産を増やそうとする動きも。ＪＡえちご上越（新潟）は、２１年度から休耕田を活用した栽培を始めている。

「よもぎは、そばや大豆などと比べて生産にかかる手間がとても少なく、休耕田でも栽培できる」と同ＪＡの後藤直行さん。同ＪＡの上越・妙高市エリアでの栽培よもぎの出荷量（２５年度）は１０５キロで、２２年度と比べて２・６倍になった。単価も１キロあたり９６４・９円と、２２年度比で３割高となっている。

後藤さんは「供給が需要にまだ追いついていない。自生のよもぎに頼らず、栽培で安定供給につなげられれば」と意気込む。

和ハーブ協会代表理事の古谷暢基さんは、野山に自生しているよもぎの管理が行き届いていない現状があるとし、「放置されている山林や田畑に生えているよもぎを管理して地域の名産品として活用するなど、自治体が主体的に取り組みを進めることができれば地域創生にもつながるはず」と可能性を指摘している。

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先日飲食店を訪れた際、おかずの盛り合わせを頼むと、よもぎ麩（ふ）が盛りつけられていて、よもぎの広がりに驚いた。飲み物だけではなく、様々なよもぎ料理も食べてみたくなった。

スキンケアや入浴剤にも

よもぎの活用は食品にとどまらない。化粧品メーカー「シロ」（東京）は、昨年８月からよもぎを使ったスキンケアシリーズを展開する。雑草として処分していたよもぎを活用し、生の状態で蒸留することで、香りを高めたという。同社企画担当の田崎菜月さんは「よもぎから蒸留水とオイルの両方が抽出できる。まだまだ可能性があり、新商品も作っていきたい」と話す。

化粧品メーカー「石澤研究所」（東京）は昨年１１月、よもぎの香りの入浴剤の販売を始めた。同社広報の立川理紗さんは「さわやかで、リラックスできる香りだと好評」と話す。

よもぎを蒸した蒸気を下半身に当てて体を温める、韓国で人気の民間療法「よもぎ蒸し」も若年層に広がっている。ホットペッパービューティーアカデミー研究員の田中公子さんは「女性の体の不調を和らげる『フェムケア』の浸透や韓国美容への注目の高まりが背景にある。今後は男性にもニーズが拡大する可能性がある」と指摘する。