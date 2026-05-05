日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・後３時５０分）の天気コーナーを担当する気象予報士・木原実さん（６５）が、３０年前の写真を公開した。

４日にインスタグラムで「３０年ほども前のことです 当時絶大な人気のファションブランド セーラーズの衣装提供を受けていてこんな感じで天気予報していました 」とつづると、３０年ほど前の天気予報をしている写真を披露。

「そのセーラーズの三浦静加社長が起業５５周年を記念してポップアップショップをオープン そらジローの花束を持ってお祝いに行ってきました シーチャンと慕われてる三浦さん大勢の人が訪れるなかめちゃくちゃ元気で暖かく迎えて下さいました おめでとう御座います」と続けると、三浦社長との２ショットも添えた。

この投稿にフォロワーからは「木原さんお若い！木原さんのセーラーズ姿覚えています」「この頃も、観てましたよ〜」「手書きの天気予報懐かしいです！子供の頃から木原さんの天気予報に元気をもらってました！！！」「３０年前の木原さんだー！６０代には見えない、若いっ！！」「３０年前も木原さんを見てホッとしてました 木原さんの優しい口調はずーっと心の支えです」などのコメントがあがっている。