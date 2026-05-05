「あの人だけはやめたほうがいいです」--久米宏にそこまで言われながら、平野レミと和田誠は出会ってすぐに惹かれ合った。初対面の夜から意気投合し、出会って一週間で結婚を決めた2人の馴れ初めを、平野レミ初の自伝『平野レミ大百花』（中央公論新社）より抜粋してお届けする。（全2回の1回目）

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平野レミ ©文藝春秋

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久米宏が和田誠に「あの人だけはやめたほうがいい」と…

和田さんはその一年ほど前に私がテレビの生放送の歌番組で、声が出なくなる場面を見ていたのだそうです。私は大声でしゃべったり、のどを酷使したりするとすぐ声が出なくなる。ラジオでそうなると、久米さんは「レミさんの『のどちんこ』が骨折した」と説明していました。

その歌番組でも声が出なくなり、私はバンドの演奏を止めて「もう一回最初から」とやり直したのです。和田さんはそれを見て「珍しい歌手がいるな」と気になっていたみたい。仕事場のラジオで番組も聴いて、会いたくなって、紹介を頼んだそうです。

※久米さんは自著で、「僕はすかさず、『あの人だけはやめたほうがいいです。人生を棒に振りますよ』と取り合わなかった」と明かしている。

久米さんに断られた和田さんは、TBSのディレクターに頼み込み、1972（昭和47）年の秋に女性アナウンサーも交えて4人で食事することになりました。そのディレクターも「彼女は変わっているので、責任持ちませんよ」。でも、和田さんは「そういう女性がいい」と言ったそうです。

「家に誘われても断るように」と言われていたけれど…

TBSのビルにある日本料理店で初めて顔を合わせました。事前に久米さんに「和田さんってどんな人？」と聞いたら、「立川談志をつぶしたような顔の人」。確かにそんな丸顔の男性がいました。

※和田誠は、当時36歳。東京・銀座の広告デザイン会社「ライトパブリシティ」でたばこ「ハイライト」のパッケージデザインなどを手がけ、1968年に独立。映画や演劇のポスターや「話の特集」のアートディレクターなども務め、マルチな才能で知られていた。

落ち着いていて、話が面白くて、物知りで。付け合わせに出た魚を見て、魚の目の位置で「左ヒラメの右カレイって言うんですよ」と教えてくれたの。これまでにも付き合った男性はいたけれど、みんなフワフワと浮ついて軽い感じでした。でも、和田さんは、地に足がしっかり、どっしりついている感じがしました。

向こうも、私がしゃぶしゃぶのたれについて「これ、どうやって作るんですか？」とお店の人に質問する姿を見て、「この人は料理が好きな人だ」と思ったみたいです。

実は、久米さんから「ご飯の後で『僕の家に』と誘われても断るように」と言われていました。久米さんに反抗する気持ちもちょっとありました。もっと話も聞きたかった。だから、和田さんからそう誘われた時、初対面なのに私はついて行っちゃったのです。

「結婚しようか」「しましょう、しましょう」

和田さんの自宅兼仕事場は、東京・青山にありました。部屋のインテリアは、倉俣史朗さんが手がけ、壁いっぱいに本棚があって、本がぎっしり詰まっていました。

※倉俣史朗は、銀座の「三愛ドリームセンター」のインテリアデザインで注目を集め、1965（昭和40）年に独立。独創的な店舗デザインや家具などを発表する。

本棚に『血の晩餐 大蘇芳年の芸術』という大型本がありました。幕末に活躍した浮世絵師、大蘇（月岡）芳年の血みどろでおどろおどろしい絵ばかりを集めたもの。和田さんは、それを私に見せながら、怖い、お化けの話をいっぱいしてくれました。

布団が重くて足元を見たら、何かがいたとか、音が聞こえたとか。大きな目をして、淡々と怖い話をするの。私の父は「お化けを守る会」を主宰していたほどで、私も怪奇話が好きだったので、もっと話して、と聞いているうちに終電を逃し、知り合いの男性に車で自宅まで送ってもらいました。

別れ際に「また来るかい？」と聞かれ、私は次の日も、また次の日も家に行ったのです。出会って4日ぐらいたってから、和田さんは、前々から計画していたフランク・シナトラのコンサートを見に、アメリカに旅立ちました。

会えないと思うと、たまらなく寂しかった。数日後に帰国した和田さんから「結婚しようか」と言われて、私は「しましょう、しましょう」。出会って一週間ぐらいで結婚を決めたのです。

〈「結婚したい相手がいる」と長男が紹介してきたのは女優だった…平野レミが語る、義理の娘・上野樹里との意外な関係性〉へ続く

（平野 レミ／Webオリジナル（外部転載））