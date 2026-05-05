「そばを食べる」。それだけで感動することがある。しかも味だけではない。店の歴史、立地、店主の想い、努力、お客さんの笑顔などを含めてである。そんな感動をくれるぽつんと一軒そば屋が印西市木下（きおろし）駅から少し歩いた所にある。しかも働き手が確保しにくい過疎化地域でうまくビジネスを推し進めているモデルケースのような輝きをも放つそば屋だ。

【画像】こんなにうまい「蕎麦湯」を飲んだことはない…ほんのり小豆色、濃厚で香りが立つ《異次元のうまさの蕎麦湯》ほか、千葉県印西市のそば屋の絶品メニューを写真で一気に見る

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かつて製麺業を生業にしていたことがあるボーカリストの友人から「千葉県印西市にあるぽつんと一軒そば屋がすごい。是非行きましょう」と誘われていた。半年経ってようやく行く機会を得た。

JR常磐線我孫子駅で待ち合わせ、木下（きおろし）駅へ

2026年4月28日、爽やかな風の吹く昼下がり。上野からJR常磐線我孫子駅に到着した。



我孫子駅で待ち合わせて成田線（我孫子支線）へ

成田駅と我孫子駅を結ぶ成田線（我孫子支線）に乗り換えるのに都合がいい。それで友人と我孫子駅で待ち合わせることにした。相変わらず駅そばの「弥生軒」は盛況である。つゆの香りの誘惑に負けそうだ。ここはぐっとこらえ友人を待つ。合流後、成田線（我孫子支線）に乗り込んだ。支線は単線になり、のどかな新緑の景色が広がっていく。

電車進行方向右手は手賀沼、左手には利根川が並行する。

5駅先の木下駅に降り立つ。駅舎は意外と立派である。

駅舎上から北に利根川の堤防がみえる。

駅前ロータリーは閑散としていてせんべい屋ののれんだけが揺れている。

ここ木下は江戸時代までは高瀬船が往来し、河岸場があり江戸と銚子を結ぶ交通の要衝だったという。鮮魚や醤油を輸送していたわけである。江戸のそば文化開花に寄与していた場所でもあるわけだ。

明治以降、主な輸送手段が水運から陸運へと変わり、戦争や戦後復興を経て次第に静かなエリアになっていった。

渋い古めかしい街並みを20分ほど歩くと行列が

ロータリーから駅前道路を西方向へ歩いて行く。渋い古めかしい街並みが続く。時計カメラ店の看板、国登録有形文化財「武蔵屋」などが並ぶ。

自分たち以外は誰も歩いていない。しばらく進むと交差点があり、そこを利根水郷ライン方向に進んでいく。20分ほど歩いただろうか。SUZUKIの看板の先に、何やら外で数名が待機している店が現れた。

そこが目的の「そば処さつき」であった。

午後1時を過ぎていたが、なかなか盛況のようだ。明るいべージュ系の外観に白い看板がよく映えている。入口で名前・人数を書き、メニューをみながら入店を待つシステムだ。

のどかな住宅街のそば屋にしては意外なメニュー

メニューをみてみよう。冷たいつゆの部から。そばの量は小300g、並400g、大600gの3種類から選ぶ。

小・並は「天ざる蕎麦」「豚肉とろろ玉蕎麦」1170円、「ラー油肉つけ蕎麦」1050円、「とろろ蕎麦」980円と続く。「ざる蕎麦」630円と安いし、チャレンジ系「キロ蕎麦」1220円もある。

温かいつゆの部はこちら。

「鴨せいろ蕎麦」1400円、「天ぷら蕎麦」1310円、「肉蕎麦」、量がすごいと話題の「カレー蕎麦」1200円、「とろろ蕎麦」1120円、珍しいメニュー「豚まぜ油蕎麦」1100円、「かけ蕎麦」780円など。

天ぷらは「天だね（海老1尾・野菜7種・天つゆ付）」720円と破格の安さ。「かしわ天」190円、「半熟玉子天」100円、「コロッケ」90円などもある。

通常の町そば屋でみるようなずらっと並ぶメニューではない。ごはん物も置いていない。その代わり「ラー油肉つけ蕎麦」、「豚まぜ油蕎麦」などの新しいメニューも取り入れている。つまり、人気筋のメニューだけに絞って営業している。

慣れた手つきでタッチパネル式券売機を操る年配のお客さん

待つこと10分ほどで入店となった。店内は広めの小あがり4人掛けが2つ、他は2人掛けのテーブルが6つほど。ゆったりとした造りである。家族連れや年配の夫婦が多い。

入口すぐ右手に券売機が置いてあった。お客さん達は慣れたもので、年配者でもパネルタッチで注文を行っている。持ち帰りにも対応している。

そこで気が付いたことがある。ホールに従業員がいない。

若店主の平山英之さん（45歳）と先代店主の平山修吉さん（78歳）の2人が厨房で切り盛りしているだけである。そして壁には次のようなことが書いてあった。

・令和7年産新そば北海道キタワセ種

・ご注文は券売機でお願いします。

・お水・お茶・お酒・ジュースもセルフサービスでお願いします。

・薬味・調味料などご自由にどうぞ。

・受渡し口

・返却口

つまり、券売機の発注データが厨房に自動で伝わっており、店主達はそれに基づいて調理を開始する。そして、お客さんはセルフスタイルで注文品を受け取る。

薬味やお茶・お酒もセルフで用意する。そして食べ終わったらセルフで返却する。

「薬味ネギ」は氷水で冷やして提供している。

「たぬき」ももちろんフリー。「にんにく酢」「温かいそば用の返し」「冷たいそば用の返し」もある。「しょうが」は天ぷらにも使える。「にんにく」も常備されている。「フライドガーリック」、「フライドオニオン」は「ラー油肉つけ蕎麦」、「豚まぜ油蕎麦」用だとか。

他にも「塩」「岩塩」「一味」「七味」「ブラックペッパー」などの調味料もたくさんある。「蕎麦湯」もご自由にどうぞ、という具合。

後述するがこの「蕎麦湯」が凄かった。

我々は「ラー油肉つけ蕎麦」「ざる蕎麦」「天だね」「かしわ天」「半熟玉子天」「生ビール中」「樽ハイレモン」を注文した。これで3490円。

なお、「生ビール中」「樽ハイレモン」もセルフサービスである。なかなか楽しい。

そして伝票の注文番号が呼ばれたら商品を取りに行く。

友人が頼んだ「ざる蕎麦」「半熟玉子天」「かしわ天」が先に完成した。そばは「小300g」というが、十分な量である。そばは中太で色味のあるタイプ。つけ汁はたっぷり。失礼してまずつけ汁をひとくち。しっかりと鰹節系の出汁を感じる辛汁である。返しは適度な塩味で甘みは少ない。

そばもひとくちいただく。十分な香りが立つコシの強いそばである。加水は少なめ。つなぎは強めのものを多めに使っているのだろう。とにかく香りが良いし、つけ汁とのバランスがよい。かしわ天は存在感のあるコロモがしっかりしたタイプで揚げ立てでアツアツ。半熟玉子天も十分にうまい。「ざる蕎麦」としては王道の味といってよい。

自分が注文した「ラー油肉つけ蕎麦」が登場した。

並400gで海苔と豚肉がどっさりのる。生玉子、ラー油、たっぷりのつけ汁がそろえられている。とっても豪華だ。まずそばと肉をつけ汁につけて食べる。

豚肉と玉ねぎの甘味が相まってたまらない。さらにラー油を入れて食べていく。結構辛いラー油である。

その後、そばに生玉子を落とし、「しょうが」を入れてまぜながら食べ進む。濃厚な味が一気に口中に広がる。

さらにセルフの「フライドガーリック」をオンして食べ進む。

これはヤバイ。異次元の味が広がっていく。

そばもつゆも天ぷらもうまい…そして「蕎麦湯」は…

とにかくそばもつゆも相当うまい。まわりのお客さんも笑顔でがっつり食べている。

「天だね」もいただこう。サクサクアツアツの天ぷらは心地よいアクセントになる。天つゆはしっかり出汁を感じるたっぷりな量でありがたい。レンコン天もサクサクだ。

十分満足したので〆に「蕎麦湯」をセルフでいただいたのだが、これが超絶うまい。しかも保温しているのでアツアツだ。ただの茹で汁ではない。茹で汁を濃縮するまで煮詰めて作っているのだ。ほんのり小豆色、濃厚で香りが立つ。ひとくち飲むとそばの香りにむせ返るようだ。こんなにうまい「蕎麦湯」を飲んだことはない。

若店主に聞くと、このキタワセ種は粗びきで使用しているのでワイルドな味になるという。ほとんどのお客さんが「蕎麦湯」に夢中になっている。

若店主がお店を継いだ“まさかのきっかけ”

2人で思う存分そばを味わった。セルフで食器を片付けて、ウエスでテーブルを拭いて店を出た。放心状態になって丸椅子に座っていると、閉店で暖簾を下げに若店主の平山英之さんが出てきたので、少しだけ質問してみた。

先代の修吉さんがこの地でそば屋を始めたのは昭和50（1975）年。当時は活気もあって繁盛していた。いわゆる町そば屋で、メニューがたくさんあった。ラーメンも定食もあったそうだ。

ところが、先代と奥さんが同時に体調を崩し長期入院が必要となり、令和4（2022）年に一旦店を閉めることになってしまった。それまで英之さんは別の仕事をしており、全く店の手伝いはしていなかったそうだ。

さらにトラブルが続いた。英之さんが足に怪我を負って、しばらく寝たきりになってしまい、今までの仕事を続けられなくなった。これからどうするのかといよいよ途方に暮れていた時、英之さんは熟考して、そば屋を引き継ぐ決心をしたというのだ。

体調が回復してから、馬車馬のように活動を開始した。有名老舗そば店に修業に行き、注目店を食べ歩き、調理の腕と味を磨いていった。同時に、どうすれば高いレベルの味を維持したまま、少ない陣容で店を回せるかを研究し試行錯誤した。そうするうちに約2年間が過ぎていたという。

そして今のセルフスタイルを考案し、令和6（2024）年10月12日に、新たな店として「そば処さつき」を再スタートしたというわけである。

蕎麦粉は国産だが更科粉でなく香りの強い部分を粗びきで使用している。細打ちではなく中太麺にしてコシをよくしている。セルフでも伸びにくいわけである。

通常は若店主と先代の2人、もしくはスタッフ1名の3人で切り盛りしている。時にはワンオペで対応することもあるという。最少の人数でうまく回していけることが重要だと英之さんはいう。

そして実際にスタートすると、「以前からの常連さんを含め、お客さんは店側の方針を理解してくれて、セルフで対応してくれるようになって、本当に感謝している」と英之さんはいう。

店を出てきた年配のご夫婦に聞くと「ここは車で近いし、本当にうまいので助かっている」と笑顔で話してくれた。近隣に店も少なく、貴重なリピート店となっているのだとか。とにかく利用者は年配者が多く、券売機の使い方もセルフシステムも十分に理解し、女性でも並400gをペロッと食べている。うまいそばを近所で毎週のように食べたい。そんな切実で身近な想いに「そば処さつき」は十分に応えているわけである。

若店主のコミュニケーション力が人気の大きなポイント

若店主はガッツもあってよく考えていると思う。そしてお客さんの表情をいつもみながら切り盛りしている。ある年配のお客さんがネギを落としたと告げると、すぐにホールに出て来て「教えてくださってありがとうございます。助かります」と笑顔で声をかけながら対応していた。他の若い家族連れのお客さんとも気軽に「今日は並で足りました？」と笑顔で会話している。

大手立ち食いそば屋「ゆで太郎」や「丸亀製麺」では同様のセルフ形式を導入し、繁盛している。利用者もそのシステムに慣れている。高級で大箱、かつ、十分なおもてなしで至れり尽くせりというシステムはもう古くなりつつあるのかもしれない。いや、そんな時代にすでになっている。

「そば処さつき」は町そば屋からセルフ形式になった。そして、味も簡素化して一層うまくなった。しかしそれだけではこれほどまでの人気店にはならないだろう。若店主のコミュニケーション力が大きなポイントなのだと確信する。滑舌のよいゆっくりした大らかな話し方と笑顔が印象的だった。

帰り道そんなことを考えていた。とにかくまた訪問しようと思う。今度は「豚肉とろろ玉蕎麦」と決めている。

INFORMATION

そば処・さつき

住所 千葉県印西市大森4450-57

営業時間 11：00〜14：55

定休日 土

https://www.instagram.com/sobatokorosatsuki/

（坂崎 仁紀）