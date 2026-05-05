〈体重約200キロ、体脂肪率は50％超…巨漢芸人『ママタルト大鶴肥満（34）』が明かす生活の苦労「飛行機では“追いシートベルト”を…」〉から続く

現在の体重は約200キロ、体脂肪率は50％超。お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）は、高校入学時点で体重は100キロほどに達しており、2年時の検診では医師から開口一番「あんた死ぬよ？」と言われた。その1年後に再び検診で来校した医師は、一回り大きくなった彼を目にして「何で死んでないの？」と驚いたという。

【当時の写真】「あんた死ぬよ？」「何で死んでないの？」医師から驚かれた大鶴肥満の高校時代や幼少期を振り返る

なぜ彼はここまで大きく育ったのか。稀代の巨漢芸人に、幼少期からこれまでを振り返ってもらった。インタビューと合わせて、写真による「大鶴肥満ルームツアー」もお楽しみあれ。



現在、体重約200キロの大鶴肥満

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幼稚園で盲腸、小学校で難病にかかり……

――幼少期はどんなお子さんでしたか。

大鶴肥満さん（以下、肥満） かなり病弱で、いろいろな病気にかかってました。生まれてすぐ高熱が出て死にかけたり、幼稚園で盲腸になったり。扁桃腺が弱かったので季節の変わり目ごとに喉も痛めていましたね。さらに小学校高学年くらいのときに「血管性紫斑病（けっかんせいしはんびょう）」という難病になって。脚が内出血を起こし、衝撃を与えるとどんどん出血が広がっていくような病気です。

――喘息の症状もあったとか。

肥満 はい。でも気づいたのは最近です。5〜6年前の年末に、横になっても息が苦しい状態が続いて救急車で運ばれたことがあって。そのときに「息を吐いてみて」と言われて、はーっと吐いたら「今みたいに『ヒューっ』て音がする人は、気道が狭くなっている証拠。典型的な喘息の症状ですね」と説明されました。ここで初めて、自分が喘息なんだと知りました。

それまで、自分が特に長時間の運動ができないのは、ずっと「太ってるからだ」と思っていたんです。サッカーとかもそうですし、長時間走る系がずっとしんどかったんですけど、今振り返るとそれは喘息が原因だったんだなと思います。当時は水泳教室にも通っていて、クロールがめちゃくちゃしんどかったですけど、全体的にはそれなりにできていたので、周りも喘息だとは気づかなかったのかな。

よく考えると、小学生のときから走ったりすると「ヒューっ」って鳴ってたんですよ。それなのに薬なしで生活していたと考えると「俺はすごい強い男だな」と思います。常に自分だけ高山病みたいなコンディションで過ごしてたわけですから。喘息に早く気づいてちゃんと治療していたら、もっと運動ができて、今みたいに太ってなかったかもしれないですね。

高校では毎年10キロずつ体重が増えていった

――実家は惣菜店を営んでいらっしゃったそうですが、どのような食生活を送っていたんですか。

肥満 小学4年のときに実家の惣菜店を改装するまでは普通の家庭と同じように、みんなで食卓を囲んでいました。とにかく出てくる量が多かったです。好きだったのは、ハンバーグ、唐揚げ、餃子みたいにご飯が進むおかず。鍋も多かったですね。うちの鍋は水炊きみたいにシンプルで、昆布だしに具材を入れてポン酢でいただくスタイル。ご飯が進むんですよ。

あと、文字通り「飲む」ように食べてました。「30回しっかり噛みなさい」みたいなことを親に言われるんですけど、「何でこんなおいしいものを噛まないといけないんだ」って。将来、食育に携わることがあったら「とにかく噛みなさい。噛む習慣をつけさせなさい」と伝えたいですね（笑）。

で、そういう生活が小4くらいの時に自宅兼店を改装したタイミングで変わって。みんなで一緒に食べるんじゃなくて1人で食べるようになりました。お金をもらって、1階にある店で好きなおかずを選んで買って、みたいな。基本は2階の自宅スペースで1人で食べるようになって、家族そろって食事するのは店が休みの日曜だけでした。

――両親が食卓に不在だと、栄養コントロールが難しそうですね。

肥満 栄養バランスはかなり悪かったと思います。選ぶおかずも照り焼きチキンや唐揚げ、ガーリックソテーとか、茶色一色でしたから。サラダとか、食べた記憶ないですね。家族で食べるときには食卓にあった気もしますけど、僕の視界に緑は入っていなかったです。緑を食べる気はなかった。

ご飯を買うついでにお菓子も一緒に買っちゃって、「きのこの山」みたいなお菓子を1日1箱は食べるようになりました。そこに牛乳も1日1リットルくらい飲んでいたので、体重も一気に増えていったような気がします。

――中学、高校でも食生活は変わらず？

肥満 中学で塾に通うようになったので、さらに買い食いが増えました。朝ご飯を食べて、学校に着いたらすぐに弁当を食べちゃうから、その後に学食。帰宅したらカレーを食べて、そこから塾です。コンビニのホットスナックとか、「ブタメン」とかみんなで買い食いしてました。

――さっきもおっしゃってましたが、食べる回数が多いですね。

肥満 中学くらいから、食べてお腹が空くまでが異様にはやくなりました。でもまわりはサッカー部とか運動してたので太らず、僕だけどんどん体重が増えていって。高校の時にいたっては、毎年10キロずつ増えてましたから。

もともと「面白いことを考える」タイプではなかった

――性格的にはどんな子どもだったんですか？

肥満 もともとめちゃくちゃ引っ込み思案だったんですよ。小学生のころなんか、授業中に当てられると泣いてしまうくらいで。でも小5〜6年の担任の先生が、熱血ドラマを意識しているような先生で、その先生のおかげで少しずつ変われたんですよね。

その先生は、給食を残すことを絶対に許さないタイプでした。苦手なきゅうりがあって食べられないでいると、昼休みが終わって5時間目が始まっても「もう食べなくていい」とならずにそのまま。みんなが教科書を開いて黒板を見ているあいだも、僕だけずっと給食を見ているみたいな。

6時間目になって意を決してきゅうりを食べるんですけど、ムリすぎて吐いちゃって……。そしたら授業が中断されて、先生が「みんなで片づけよう！」と。ほかの生徒が僕の吐いたものを片づけるんです。

――それは「熱血」を超えているような……。

肥満 たしかにこれはキツかったんですけど、なぜか僕はその先生が好きでした。全力で応えてくれる人で、何をしてもスカすことがなかったから。どんなときも全力で向き合ってくれる人で、何をしても応援してくれる。それで少しずつ、役職を引き受けてみたり、「前に出てみようかな」と思えるようになったんです。今も、あの先生には感謝しています。

――お笑いはいつから好きでしたか？

肥満 兄の影響で小学生から『爆笑オンエアバトル』や『M-1グランプリ』といったお笑い番組をよく観るようになりました。なかでも『内村プロデュース』が大好きで、「いつか内Pみたいな番組に出たい」と思うようになって。特にあこがれてたのが、さまぁ〜ずの三村マサカズさん。中学生ぐらいのころから、お笑いの世界に入ってみたいと思うようになっていきました。

――その頃には性格も変わって、人を笑わせるタイプだったんですか？

肥満 自分が人を笑わせたいとか、表現したいとかではなかったです。ただ「お笑いの世界に入ってみたい」という気持ちのほうが強くて。ネタとかにも、そこまで詳しくなかったんですよね。

内向的な性格で、周りから見ても「芸人になりそうなやつ」には全然映ってなかったと思います。中高でも、教室の隅っこで、別におもしろいことも言わないグループにいましたし、「目立たないけど、実は頭の中ではおもしろいことを考えている」みたいなタイプでもなくて。面白いことを考える気もなかった（笑）。

大学生になってお笑いサークルに入ってから、「ネタってこうやって作るんだ」と、ようやくわかり始めた感じです。頭の中にあった「好きな語感」とか「フレーズ」に対して、「こう表現すればウケるんだ」という出力方法を、そこではじめてつかめた気がしますね。

撮影：深野未季／文藝春秋

〈「まずは160キロまで痩せたい」多い時は1日12食…体重約200キロの芸人『ママタルト大鶴肥満（34）』がようやくダイエットを決意した「深いワケ」〉へ続く

（福永 太郎）