「レイズ５−１ブルージェイズ」（４日、タンパ）

ブルージェイズの岡本和真内野手は４打数１安打１四球で４戦連発はならず。最後の打者になってしまい、チームは同地区対決に敗れて連敗。再び借金３となった。

第１打席で四球を選んだ岡本。三回１死一塁の第２打席では中前打を放ち４試合連続安打をマークし、ゲレーロのタイムリーを呼び込んだ。しかし第３打席、第４打席と連続して空振り三振。敵地に快音は響かなかった。九回２死一三塁で巡ってきた第５打席は右飛に倒れ、最後の打者になってしまった。

５月に入って４試合で５本目と本塁打を量産している岡本。前日にはプロ入り初の２番起用で九回に９号２ランを放った。「打順に関係なく、やれることをやろうと思っている」と語っていた岡本。本拠地でも美しいアーチを描いた。

４月はメジャーの壁にぶち当たって月間打率・２００と低迷したが、下旬に２試合連続の決勝タイムリーを放ってから状態が急上昇していた。

しかしチームは反撃及ばず２連敗。借金は再び３となり、苦しい戦いを強いられている。